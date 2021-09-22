Alman meclisine göre Türkler AfD’ciymiş

Almanya’da Federal Meclis, Seçim Otomatı hazırladı. "Hangi partinin size uyduğunu" anlamanız için hazırlanan otomat, göçmenler arasında şaşkınlık yarattı. Göçmen toplumuna uymayan soruları cevaplayan Türkler, "En uygun parti yüzde 60'la ırkçı AfD, yüzde 67 ile NPD ya da Bavyera Partisi" gibi sonuçlar alıyor.

Ali GÜLEN

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Almanya’da Pazar günü yapılacak genel seçimler öncesi Federal Siyasi Eğitim Merkezi'nin hazırladığı Wahl-O-Mat (Seçim otomatı) uygulaması ile hangi partinin sizin görüşünüze uyduğuna bakabiliyorsunuz.

Türkler, bunu cevaplayınca ırkçı parti AfD, marjinal partiler ya da diğer bir ırkçı parti NPD ilk sıralarda görülüyor. Türkler, “Bunu hazırlayanlar tam Alman kafasıyla hazırlamış ve ülkedeki göçmenlerden hiç haberleri yok” diyor.

TARİKATLAR DİN DERSİ VERSİN Mİ?

Ancak sorular, “Öz Almanlara” göre hazırlanmış ve göçmen kökenlilere uymuyor. Örneğin, “okulda ve kamuda türban ister misiniz?”, “Okullarda islami cemaatler din dersi versin mi?”, “İlticacı olarak gelenler ailelerini getirsin mi?”, “Eşcinsellere, normal ailelerle eşit haklar verilsin mi?”, “Kilise vergisi kaldırılsın mı?”, “Almanya, AB'den çıksın mı?”, “Çifte vatandaşlık olsun mu?” gibi sorulara verilen cevaplar Türk kökenlilerde farklı sonuçlar çıkartıyor.

Okulda tarikatların din dersi vermesi ülkedeki laik Türkler'e, eşcinsellere eşit hak muhafazakarlara uymuyor. Ya da, örneğin Kilise Vergisi'ni hiç bir Türk istemiyor ama Almanlar istiyor.

KİMİNDE BAVYERA, KİMİNDE NPD

SPD, Liberaller, Yeşiller ya da CDU'yu seçmek isteyen Türkler, Wahl-O-Mat'tan kendilerine en yakın partinin, adını hiç duymadıkları “Bavyera Partisi” ya da ırkçı partiler AfD ile NPD’nin çıktığını görünce şok geçiriyor.

Birçok ankette aşırı sağcı ya da adı duyulmamış marjinal partiler Türkler'de birinci sırayı alırken, Sosyal Demokrat Parti'yi seçme oranı yüzde 67, AfD'yi seçme oranı ise yüzde 60'ları buldu.

Birinde ise ırkçı parti NPD, Türkler’den yüzde 64 oy aldı.