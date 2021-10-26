Almanya, ekonomik büyüme tahminini aşağı çekti

Alman hükümeti, bu yıl için ekonomik büyüme tahminini aşağı çekerek %2.6'ya düşürürken, önümüzdeki yıl için tahminini %4.1'e yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Reuters’a bilgi veren iki kaynak, Alman hükümetinin ekonomik büyüme tahminini bu yıl için aşağı çekerken, 2022 için yükselttiğini söyledi.

Revize edilen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla tahmininden önce Nisan ayındaki tahminler 2021 yılında %3.5, 2022 yılında ise %3.6 büyüme görüleceği yönündeydi.

Ekonomi bakanı Peter Altmaier, revize edilmiş büyüme tahminini yarın gerçekleşecek bir basın toplantısında açıklayacak.

Ekonomi bakanlığı sözcüsü yorum talebine cevap vermedi.

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