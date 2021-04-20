Almanya’da gündem Türkiye: “Gri Pasaportlu’yu gözaltına alın” emri

Almanya İçişleri Bakanlığı, Gri Pasaport'la giriş yapan Türkler'in “kaçak olduğunu” belirten bir notla Federal Polisi uyardı. Uyarı tüm polis birimlerine, sınırlara ve İnterpol'e iletildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, organize şekilde “resmi pasaport”la insan ticaretinin sıkı şekilde takibi başlatıldı. Buna göre, polise bir “yapılacaklar listesi, kontrol sistemlerini” de içeren bir notun bulunduğu talimat gönderildi.

“TUTUN VE ARAŞTIRIN” TALİMATI

Talimatta, Gri Pasaportlu Türkler'in sıkı takibi, vizesiz bu pasaportların incelenmesi, gerektiğinde el konulabilmesi ve kişinin memur ya da görevli olup olmadığının bilinmesi için Türkiye Büyükelçiliği'ne sorulması, cevap gelene kadar bekletebilme gibi önlemler yer alıyor.

Böylece, ilk kez bir devletin resmi pasaportu “toptan zan altına” girmiş oldu. Bakanlık ayrıca, “Bu olayları çok yakından izliyoruz” açıklaması yaptı.

Gri Pasaportlular yakalandıkları yerde gözaltına alınacak ve sınır dışı edilecek. Almanya'da suça karışmış olanlar ceza alacak ve bunların Almanya'ya girişleri yasaklanacak.

İLTİCA İSTEYENLERİN İSİMLERİ BELLİ

Olayı soruşturan Hannover Başsavcısı Thomas Klinge, SÖZCÜ'nün soruşturma haberinden sonra Alman Haber Ajansı DPA'ya konuştu ve kaçakları sahte belge düzenleyerek getiren Ersin K. hakkındaki soruşturmaları doğruladı. Başsavcı, süreç hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Daha önce gelenlerin dışında, AKP'li Yeşilyurt Belediyesi aracılığı ile gelenlerin 5'inin de “Ben Kürt kökenliyim. Eziyet görüyorum” diyerek iltica talebinde bulunduğu açıklandı. Bu kişilerin ismi, adresi ile bilgileri Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nde (BAMF) yer alıyor.

YİNE MANŞETLERE ÇIKTIK

Bu arada Alman ve diğer Avrupa medyası da, olayları manşetlerine taşımaya başladı. Süddeuttsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hannover gazetesi HAZ, tüm yerel medya ve TV’ler, “Resmi pasaportla getirilen Türkler, Almanya'da kayıplara karıştı” diye manşet attı.

Son dönem sıkça konuşulan gri pasaport konusu vatandaşların merakını uyandırdı. Gri pasaport; 5682 nolu pasaport kanunu kapsamında devlet adına yurt dışında çalışmak üzere görevlendirilen kişilere verilen pasaport türüdür.

GRİ PASAPORT NEDİR?

Hizmet pasaportu olarak da bilinen gri pasaport, devlet adına yurt dışı görevine gönderilen ancak diplomatik (siyah) ya da hususi (yeşil) pasaportu olmayan kişilere verilir.

Gri pasaport hizmet kapsamında verilen bir pasaport olduğu için şahsi işler veya tatil amacıyla kullanmak mümkün değildir.

* Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardan birinde memur olarak görev alanlar,

* Türk Kızılay Cemiyeti ya da Türk Hava Kurumu’nun yurt dışında görevlendirdiği kişiler,

* Özel idare, hükümet veya belediyeler tarafından yurt dışı görevine gönderilmiş kişiler.

* Gri pasaport almaya hak kazanan kişilerin aile fertleri de bu ayrıcalıklardan yararlanabilir;

* Gri pasaport sahibinin eşi,

* 18 yaşını doldurmamış çocukları,

* 18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş öğrenime devam eden, iş sahibi olmayan çocuklar (Açık Öğretim Liseleri ve Fakülteleri dahildir.),

* Reşit olsa sahi zihinsel, bedensel ya da ruhsal olarak herhangi bir engeli bulunan ve işsiz çocukları yaş sınırı olmaksızın gri pasaport almaya hak kazanırlar.

GRİ PASAPORT NASIL ALINIR?

Gri pasaport başvuru için başvuran kişiler de birtakım evrakları hazırlamalıdır. Başvuru evrakları şunlardır:

Çalışılan kurum/kuruluş tarafından alınmış gri pasaport talep formu (yetkili kişiye ait ıslak imza, damga, gidilecek ülkeler) ve gri pasaport süresi gibi bilgiler yer almalıdır),

Nüfus cüzdanı aslı,

Varsa önceki pasaportlarınızın aslı,

2 adet biyometrik fotoğraf,

Öğrenciler için güncel öğrenim belgesi,

Pasaport defter bedeli ( gri pasaport harcı ödenmesine gerek yoktur, yalnızca defter bedeli ödenir.)

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