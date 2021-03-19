Almanya’da milyonlar aşı beklerken genelev patronuna öncelik

Türk Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı'nın görev yaptığı Berlin'de, bir genelev patronuna aşı daveti gönderildi. Üstelik, öncelikli aşılanacak listesinde seks işçileri ve patronları bulunmuyor. Kronik hastalar, 80 yaşın üzerindekiler, öğretmenler, yaşlı bakım uzmanları ilk sıralarda ve daha birçoğu aşı olamadı bile.

Öncelik srasının atlanıp Berlin'deki bir genelev işletmecisine aşı daveti gönderilmesinin nedeni anlaşılamadı. Olay, bir yaşlılar yurdu işletmecisinin davet mektubunu paylaşması ile ortaya çıktı. Genelevin patronu, davet sahibinden daha iradeli çıktı ve sırası gelmeden aşı olmayı reddetti.

Genelevi işleten şirketin, yaşlılar yurduna yemek tedariki yapmayı planladığı ancak böyle bir anlaşmanın gerçekleşmediği vurgulandı. Yurt yöneticileri ancak bu olası bağ nedeniyle, aşı davetinin gitmiş olabileceğini belirtiyor. Berlin Eyalet Sağlık Senatörlüğü'nden şu ana kadar bir açıklama yok.