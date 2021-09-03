Almanya’da seçime doğru: SPD ilk kez öne geçti

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD), anketlere göre oylarını yüzde 4 artırarak yüzde 25'lere yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da genel seçimlere 3 hafta kala Allensbach, Kantar, Forsa, Forschungsgruppe Wahlen, GMS, Infratest dimap, INSA, IPSOS, YouGov ve Civey gibi araştırma kuruluşları tarafından yapılan anketlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) 2017 yılından bu yana ilk kez Hıristiyan Birlik Partileri’ni (CDU/CSU) geride bıraktı. Anketlere göre, SPD oylarını yüzde 4 artırarak yüzde 25'lere yükseldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yeniden Başbakan adayı olmayacağını açıklamasının ardından Hıristiyan Birlik Partileri'nde (CDU/CSU) yaşanan belirsizlik anket sonuçlarına yansıdı. Son anketlerde Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oylarının artmasının en büyük etkeninin SPD'nin Başbakan adayı Olaf Scholz’un etkili olduğu belirtiliyor.

LASCHET YÜZDE 14’TE KALDI



DeutschlandTrend’in anketine göre, Başbakan adayları arasında “Kim daha iyi Başbakan olur” sorusuna Almanların yüzde 55’i SPD adayı Olaf Scholz diye cevap verirken, Birlik Partileri (CDU/CSU) adayı Armin Laschet yüzde 14, Yeşiller’in Başbakan adayı Annalena Baerbock yüzde 7 oy alabildi.