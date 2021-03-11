AstraZeneca’nın corona aşısının kullanımı 9 ülkede askıya alındı

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 9 ülke aşının kullanımını askıya aldığını duyurdu.

Avusturya'da ki bir hemşirenin AstraZeneca aşısı olduktan kısa bir süre sonra kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, İtalya, Avusturya, Norveç, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg ve İzlanda'da AstraZeneca aşılarının kullanımının durdurulduğu belirtildi.

Danimarka’nın, aşıyı alan insanlar arasında “ciddi kan pıhtısı vakaları” raporlarının ardından aşının kullanımının askıya alındığını ilan ederek hareketin, “tedbir amaçlı olduğunu” belirtti. Danimarka Sağlık Bakanlığı, yetkililerin aşı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırdıklarını açıkladı.

İTALYA’DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya'nın Siracusa kentinde pazartesi sabahı aşı olan Stefano Paterno isimli asker, 24 saat sonra hayatını kaybetmişti. Siracusa Savcılığı, 43 yaşındaki askerin ölümünü hakkında soruşturma başlattı.

Paterno'nun kesin ölüm nedenini belirlemek için cuma günü otopsi yapılacak. Catania kentinde de, aynı sevkiyattan çıkan AstraZeneca aşısı vurulan 50 yaşındaki bir polis memuru da 12 gün önce hayatını kaybetmişti.

İtalya İlaç Ajansı AIFA tarafından yapılan açıklamada ise, Paterno'ya yapılan AstraZeneca aşısının bulunduğu sevkiyattaki aşıların kullanımının askıya alındığı aktarıldı.

İNGİLTERE AŞININ KULLANIMINA DEVAM EDECEK

Birleşik Krallık, aşı olanların kan pıhtılaşmasına maruz kalma ihtimali olmadığını ifade etti. İngiltere hükümeti aşıyı “hem güvenli hem de etkili” olarak nitelendirerek savundu. Hükümet ayrıca, İngiltere’nin kendi içinde aşının dağıtımına devam edeceğini açıkladı.

22 KİŞİDE KAN PIHTILAŞMASI RAPOR EDİLDİ

Avrupa İlaç Ajansı, (EMA) 9 Mart itibarıyla Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde aşılanan 3 milyondan fazla kişide 22 kan pıhtısı vakası rapor edildiğini bildirdi.

AstraZeneca tarafından 17 Avrupa ülkesine gönderilen ve 1 milyon doz aşıdan oluşan belirli bir partinin “kan pıhtılaşmasına” neden olduğu düşünülüyor.

Öte yandan AB’de Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere bir çok ülke, AstraZeneca aşısının etkinliğinden şüphe duyarak aşının kullanımını 65 yaşın üzerindeki kişilerle sınırlandırmıştı.

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