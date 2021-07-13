Atina, Akdeniz’de yeni tahrik peşinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in geçen ay yaptığı yüzyüze görüşmede “bu yıl Akdeniz'in daha sakin olması” için karşılıklı dilekler ifade edilse de bu temenni pek karşılık bulmamış gibi görünüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, Akdeniz'de Türk karasuları içinde, Türkiye'nin güney sahilleri ile Kıbrıs adası arasında kalan bölge için petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulunması Atina'yı rahatsız etti.

İKİ BÖLGEYE GİDECEK

Yunan Kathimerini Gazetesi'nin haberine göre, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail, Akdeniz'de sismik araştırmalar yürütmek için Nautical Geo isimli gemiyi kiraladı. Geminin önce Girit'in güneyinde çalışma yürüteceği daha sonra ise Kıbrıs adası ile İsrail arasında faaliyet göstereceği belirtildi. Bu çalışmaların EastMed doğalgaz boru hattı projesinin parçası olarak gerçekleştirileceği vurgulandı.

2018'DE ENGELLENMİŞTİ

Malta bayraklı Nautical Geo adlı araştırma gemisi, Aralık 2018'de Kıbrıs adasının batısında Türk deniz yetki alanına girmeye yeltenmiş, bu girişim Türk Deniz Kuvvetleri'nin yaptığı karşı hamlelerle engellenmişti.