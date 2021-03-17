Avrupa Parlamentosu’ndan ‘Gergerlioğlu’ mesajı: Kınıyoruz

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky, Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine dair kınama mesajı yayınladı. Mesajda, “Karar Türkiye’de muhalefete yönelik baskıların bir başka örneğidir” ifadesi kullanıldı.

Amor ve Lagodinsky’nin mesajında, Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı’nı sunmasından bir süre sonra Gergerlioğlu’na ilişkin kararın alınması ‘acı gerçeklik’ olarak yorumlandı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

* Gergerlioğlu’nun bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle ihraç edilmesi ve tutuklanacak olması, ciddi bir insan hakları ihlalidir ve Türkiye’nin parlamenter demokrasisine olan güveni daha da zayıflatan bir başka ciddi adımdır.

* Gergerlioğlu’nun davası, ülkedeki ifade özgürlüğünün vahim durumunun, herhangi bir eleştirel sesi susturmak için terörle mücadele tedbirlerinin kötüye kullanılmasının ve çoğulcu siyaseti sınırlandırma girişiminin, özellikle HDP üzerindeki özel baskıların bir başka kaba örneğidir.

* Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur. Bu durumda, eylem, özellikle herhangi bir yasal reform vaadinden ve AB’ye yönelik iyi niyetlerle dolu sözlerden daha yüksek sesle konuşuyor.

* Türk makamlarını, Türk Anayasası’na uygun olarak savunduklarını iddia ettikleri değerlere, Avrupa standartlarına bağlılıklarına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya çağırıyoruz.

* Kendisinden önce keyfi olarak mahkum edilen ve hapse atılan sayısız kişi adına konuşan şiddetli bir insan hakları savunucusu olan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun asılsız gerekçelerle hedef alınması ve yargılanması tesadüf değildir.

* Kendisiyle ve ailesiyle tam dayanışmamızı ifade ediyor ve Türkiye’deki sivil toplumun ve tüm vatandaşların sivil demokratik özlemlerini desteklemeye devam ediyoruz.

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