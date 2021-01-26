Avrupa üçüncü aşısına kavuştu: EMA’dan AstraZeneca’ya onay

Vektör aşı klasik usülde, zayıflatılmış virüslerden üretilmişti ve ilk iki faz denemelerinde 65 yaş altında korumanın, ikinci dozla yüzde 90'lara çıktığı belirtilmişti. AstraZeneca'nın bu bilgilerle EMA'ya başvurduğu ve buna göre onay aldığı sanılıyor. Aşının, 65 yaş üzerindekilerde yüzde 10 koruma sağlayabildiği belirtilirken, AstraZeneca, olayın yanlış yorumlandığını duyurdu.

‘DENEK GRUBUMUZ BUYDU’

Normal sıcaklıklarda saklanabilen ve bir dozu 1.78 euro olan AstraZeneca, ilk başta amaçlarının bu olduğunu açıkladı. AstraZeneca, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Biz öncelikle İngiltere'de sağlık alanında çalışanların aşılanmasına odaklandık. Aşıları bu nedenle 18 ile 55 yaş grupları arasında denedik. 55 yaş üzeri fazla deneme yapmadık. Yaşlılarda da aynı etkiyi sağlamasını bekliyoruz” açıklaması yaptı. İlerleyen testlerde uygulama gurubunun değişebileceği sanılıyor.

AstraZeneca'nın Mart ayına kadar Avrupa Birliği'ne, planlandığı gibi 81 milyon değil ancak 30 milyon doz verebileceği belirtiliyor. Bu da, özellikle yaşlıları hızla aşılamak isteyen Avrupa'nın planlarını bozuyor. AB, Moderna'dan yeni sipariş almak için uğraşıyor.