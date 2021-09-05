Azerbaycan ile Rusya arasında ‘Dağlık Karabağ’ gerginliği

Azerbaycan, Rusya'nın devlete ait internet sitesinde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

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Azerbaycan'dan Rusya’nın devlete ait internet sitesinde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” ifadesini kullanmasına tepki geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Rusya’da geçici olarak konuşlandırılan barış gücü askerlerinin temini ihalesine ilişkin Rusya’nın devlete ait internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” ifadesi kullanıldığını belirtti.

İTİRAZ EDİLDİ

Leyla Abdullayeva yaptığı açıklamada, söz konusu ifadenin kullanılması nedeniyle diplomatik kanallardan Rus tarafına itiraz iletildiğini ifade etti. Abdullayeva, bu tür yanlış bilgilerin iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğine dayalı ilişkilerin ruhuna uymadığını karşı tarafın dikkatine sunduklarını aktardı.

RUSYA: TEKNİK BİR HATA

Rus tarafından sorunun teknik bir hata olduğu yanıtını aldıklarını belirten Abdullayeva, Rusya'nın sorunun giderilmesi için gerekli adımları atacağını, aynı zamanda gelecekte bu tür konulara dikkat edileceğini söylediklerini ifade etti.

Rusya’nın devlet ihaleleri resmi internet sitesindeki duyuruda, Rus barış güçlerinin bulunduğu bölge Azerbaycan toprağı olarak değil “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” olarak belirtilmişti.

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