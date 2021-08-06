Barbie, pandeminin kadın kahramanlarını yeni serisine taşıdı

Barbie, toplumsal cinsiyet kalıplarına karşı duruyor ve satışa sunduğu yeni bebekleriyle hem fiziksel kalıpları yıkmayı hem de mesleklerde cinsiyetin sınırlayıcı olmadığını vurgulamaya çalışıyor. 1990'lardan beri popülerliğini koruyan marka, bu defa da pandemide mücadele eden başarılı kadınları uyarlıyor.

SOZCU.COM.TR

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Barbie’nin ana şirketi Mattel, daha gerçekçi ve çeşitli vücut tiplerini oyuncaklarına yansıtırken, yeni serisinde de cinsiyetin sınırlayıcı bir etken olmaması için gerçek rol modellerine yer verdi.

Marka bu defa yeni bebeklerinde, COVID-19’un üstesinden gelmek için çalışan kadınlara yer veriyor. Mattel’in yeni tasarımlarında yer alan isimler arasında Oxford/AstraZeneca aşısının geliştirilmesine öncülük eden Profesör Sarah Gilbert; Brooklyn’deki ilk COVID-19 hastasını tedavi eden, daha sonra hastalanan ve haftalar sonra iyileştikten sonra yeniden işinin başına dönen acil servis hemşiresi Amy O’Sullivan; pandemide Las Vegas’ta ön saflarda yer alan ve ırksal önyargı ile mücadele eden Dr Audrey Sue Cruz; sağlık hizmetlerindeki sistemik ırkçılığı ortaya çıkaran Toronto Üniversitesi psikiyatri asistanı Dr Chika Stacy Oriuwa; Brezilya’da bir COVID-19 varyantının genomunun dizilenmesine öncülük eden biyomedikal araştırmacısı Dr Jaqueline Goés de Jesus, Avustralya’dan kullanışlı ve yeniden kullanılabilir bir KKD önlüğü geliştiren Dr Kirby White yer alıyor.

GELECEK NESİLLERE İLHAM VERECEKLER

Bir aşı geliştiricisi olan Profesör Gilbert, The Guardian’a; kendisine benzeyen bir Barbie bebeğin olmasının çok garip olduğunu ifade etti. Ancak, bu saygının genç kadınlara geleneksel olarak erkek egemen bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kariyerlerine girmeleri için ilham vereceğini umuyor: “Dileğim, bebeğimin çocuklara aşı uzmanlığı gibi farkında olmayabilecekleri kariyerleri göstermesi” dedi.

Mattel’in kıdemli başkan yardımcısı ve Barbie and Dolls’un küresel başkanı Lisa McKnight, bir basın açıklamasında bebeklerin, gelecek nesillere bu kahramanların peşinden koşmaları için ilham vereceğini söyledi.

Mattel, ayrıca bu serisinde satın alınan her Barbie doktoru, hemşiresi ve sağlık görevlisi bebek için 5 dolar bağışta bulunacağını da açıkladı.

Marka, Instagram hesabından teşekkürler kahramanlar diyerek yeni serisini tanıttı.

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