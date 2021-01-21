Biden göreve gelir gelmez Türkiye karşıtlığı başladı

2020’nin son aylarında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaştan büyük kayıplarla ayrılan Erivan yönetimi, ABD’deki en aktif ve köklü lobisini kullanarak çiçeği burnunda ABD Başkanı Joe Biden’ı Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalışıyor…

Washington’daki en köklü lobi kuruluşlarından biri olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) Joe Biden’ın yemin töreni ardından hem bir tebrik mesajı hem de taleplerini sıraladı. Kuruluş, geçen yıl yaşanan gerilimin ardından Ankara ve Bakü’ye yaptırım ve ceza uygulanması gerektiğini iddia ederken adeta taleplerini de yazdı.

ANCA’nın Biden’a “tebrik mesajında” şu ifadeler yer aldı:

TÜRKİYE’YE SİLAH SATIŞI DURSUN

Yasalar gereği ABD ordusunun ve güvenlik güçlerinin Azerbaycan ve Türkiye’ye desteği kesilmeli, her iki ülkenin de yeni silah ithalatı lisansı iptal edilmeli.

YAPTIRIM UYGULANMALI

Aliyev ve Erdoğan rejimine Dağlık Karabağ’da işlenen insan hakları ihlalleri sebebiyle yaptırım uygulanmalı.

DRONE SORUŞTURMASI

Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Adalet Bakanlığı, Azerbaycan’ın kullandığı Türk dronlarındaki ABD yapımı parçalar ile ilgili soruşturma başlatmalı.

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