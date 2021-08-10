Bilim insanları uyardı: İşte yok olma tehlikesi taşıyan ülkeler

Bilim insanları, son açıklanan IPCC raporundan yola çıkarak Pasifik ülkelerini bekleyen tehlikeler konusunda uyarılarda bulundu. 1,5 derece üzerindeki küresel ısınma tehlikelerinin Pasifik ada ülkeleri için "felaket" olacağı belirtilirken, buradaki ülkelerin yüzyıllar içerisinde yok olabileceği vurgulanıyor.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) dün yayınladığı küresel ısınma raporu sonrası yeni felaket senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Rapor, ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5C üzerinde sınırlandırmak için sera gazı emisyonlarının yarıya indirilmesi gerektiğini gösterdi.

Yayımlanan raporu yorumlayan uzmanlar, küresel ısınmanın durdurulamaması ve Dünya’nın sürekli ısınması durumunda Pasifik adalarının bu yüzyılın sonuna kadar haritadan silinebileceğini vurguladı.

Birçok ada ülkesi yok olabilir

Pasifik Adaları, üç büyük ada grubundan meydana geliyor. Polinezya, Mikronezya ve Melanezya bu ada grubunu oluşturuyor. Bu bölgede, Fiji, Papua Yeni Gine, Samoa, Tonga, Cook Adaları, Marşal Adaları, Solomon adaları ve Tuvalu gibi birçok ada ülkesi yer alıyor.

Fiji’nin Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi ve daimi temsilcisi Satyendra Prasad, “IPCC raporu çok endişe verici. Pasifik’te deniz seviyesinin yükselmesi, alçak arazilerin kaybı ve yüzyılın sonunda tüm ülkelerin ortadan kaybolma ihtimali gibi düşündüğümüz bazı felaket senaryolarını ortaya koyuyor. Ancak, yeni rapora göre, beklediğimiz her şey daha yakın bir zamanda gerçekleşecek” dedi.

Pasifik’te etkileri yıllardır hissediliyor

Prasad küresel ısınmanın etkisinin Pasifik’te yıllardır hissedildiğini söyledi: “Büyük ölçekli sel ve fırtınalar Pasifik'te son zamanlarda çok daha sık meydana geliyor: Dev kasırgaların ve uzun süreli kuraklığın Pasifik’teki küçük adalarda çok daha sık ve çok daha yoğun hale geleceği hemen tahmin edilebilir” dedi.

İlginizi Çekebilir İklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler belli oldu

İlginizi Çekebilir 195 ülkenin onayladığı IPCC Raporu: Isınma hızında artış yaşanıyor