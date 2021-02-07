Binlerce insan Myanmar’da sokağa döküldü

Myanmar, 2007’deki Safran Devrimi’nden beri en kalabalık protesto gösterilerini yaşıyor…

Geçen hafta meydana gelen askeri darbe ile birlikte seçilmiş lider Aung San Suu Kyi’nin görevden alınarak gözaltına alınmasının ardından bugün on binlerce gösterici sokaklara döküldü.

Cumartesi günü yaşanan gösterilerin devamı niteliğindeki kalabalık ülkenin ticari başkenti Yangon’da yürüdü. Aung San Suu Kyi’nin serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, “Askeri darbe istemiyoruz! Demokrasi istiyoruz” sloganları attı.

Reuters haber ajansı, göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığını aktarırken ülkenin diğer bölgelerinde de protestoların devam ettiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler’in Myanmar Özel Temsilcisi Thomas Andrews, darbenin ardından 160 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Andrews, ordunun internet erişimini kestiğini açıklayarak, “Generaller, vatandaşın direniş hakkını ve dünya ile bağlantısını ortadan kaldırıyor” dedi. Fakat bu açıklamadan bir süre sonra internet bağlantısının geri geldiği duyuruldu.