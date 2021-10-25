Bloomberg’e konuşan Türk yetkililer açıkladı: Seçenekler masada

Bloomberg yayın kuruluşuna konuşan Türk yetkililer, Erdoğan'ın 10 büyükelçiyi 'istenmeyen kişi' ilan etme kararıyla ilgili tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. İsmi açıklanmayan yetkililer, resmi bir atamayı ertelemenin, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan ABD ve Almanya ile ilişkilerini 'daha fazla bozulmasını' önleyebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg’e konuşan Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kavala’ya destek veren 10 büyükelçinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesiyle ilgili ‘kaçınılması gereken seçenekleri tarttığını’ açıkladı.

Konuyla ilgili Bloomberg’e konuşan ve ismi açıklanmayan Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üst düzey danışmanlarının kendisine büyükelçi krizinin ekonomi üzerindeki olası etkileri üzerine bilgi verdiğini ve büyükelçilerin görevden alınmasıyla sonuçlanacak bir adım atmamasını tavsiye ettiklerini açıkladı.

‘RESMİ AÇIKLAMA YAPILMAMASININ NEDENİ BU’

Bloomberg, bazı yabancı hükümetler nezdinde Türkiye’nin yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün imtihanı haline gelen Kavala davasıyla ilgili olarak Erdoğan’ın tutumunun tartışmaları alevlendirdiğini aktardı. Haber kanalına konuşan yetkililer, resmi bir atamayı ertelemenin, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan ABD ve Almanya ile ilişkilerini ‘daha fazla bozulmasını’ önleyebileceğini söyledi. Yetkililer, Dışişleri Bakanlığı’nın resmi bir açıklama yapmamasının nedeni olarak da bu durumu gösterdi.

Ancak Erdoğan’ın büyükelçi krizini görüşmek üzere kabine toplantısına başkanlık etmesine saatler kala, büyükelçilere bir başka sert uyarıda bulunup bulunmayacağı ve tartışmanın sessizce sona ermesine izin verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı öncesinde, MHP Genel Başkanı ve küçük koalisyon ortağı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

‘UYARIYA BENZER BİR AÇIKLAMA GELEBİLİR’

Türk yetkililerin tansiyonu düşürmenin bir yolunu aradığına dair işaretler arandığına dair yaptığı araştırma ise Türk lirası üzerindeki baskıyı artırdı. Pazartesi günü dolar karşısında en düşük seviyede seyreden Türk Lirası, 9,80 ile rekor kırdı.

İngiltere’nin köklü dergilerinden InTouch Capital’de kıdemli bir para birimi analisti olan Piotr Matys, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçiyi sınır dışı etmenin ciddi olumsuz sonuçları olacağının farkında olmalı. Bu nedenle, bu seçenek potansiyel tehdit olarak kullanılmadan önce, Türk Dışişleri Bakanlığı, iç meselelere yönelik müdahaleye Türkiye’nin müsamaha göstermeyeceğine dair uyarıya benzer bir açıklama yapabilir.” ifadelerinde bulundu.

EKONOMİ ÜZERİNDEKİ BASKI SÜRÜYOR

Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin tutuklu işadamı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep eden ortak açıklamasının ulusal meselelere ve yargıya doğrudan müdahale olduğunu söylemişti. Erdoğan, “Gerekli emirleri verdim ve Dışişleri Bakanlığımıza bu 10 büyükelçiyi istenmeyen kişi olarak ilan etme konusunda hızlı bir şekilde ilgilenmesini söyledim” ifadelerinde bulunmuştu. Bloomberg, Erdoğan’ın bu tehdidinin ardından Türk Lirası’nın rekor değer kaybı yaşadığını aktardı.

Resmi bir kararın olmaması, ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’yı Türkiye’nin başkenti Ankara’daki büyükelçilerinin akıbetini belirsiz kılarken, ekonomi üzerinde baskı yapmayı sürdürüyor.

ABD’li bir yetkili, Washington’daki hükümetin Erdoğan’ın konuşmasından haberdar olduğunu ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama beklendiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir Fransız medyasından büyükelçi krizine başyazı: Erdoğan'ın yanlış hesaplaması

İlginizi Çekebilir Almanya'dan büyükelçi krizi ile ilgili açıklama: Endişeliyiz