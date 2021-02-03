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Boğaziçi tartışmasına ABD ve BM de katıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yayınladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:43, 03/02/2021
Haberler Dünya
Boğaziçi tartışmasına ABD ve BM de katıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Reuters’ta yer alan habere göre, “Öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz” diyen Price, “Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

BM: NEFRETİ TEŞVİK EDEN AÇIKLAMALARI KINIYORUZ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMCHR), Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Melih Bulu protestoları sırasında gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması için çağrı yaptı:

* Barışçıl gösterilere katıldığı için gözaltına alınan öğrencilerin ve protestocuların derhal serbest bırakılması ve polisin orantısız güç kullanımına son vermesi çağrısında bulunuyoruz.

Birleşmiş Milletler, siyasilerin LGBT bireylerini hedef alan açıklamalarını kınadığını duyurarak “Yetkililerin nefreti ve LGBT bireylere karşı ayrımcılığı teşvik eden homofobik ve transfobik açıklamalarını kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:23:34,