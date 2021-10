Boris Johnson, brifing salonunda James Bond izlemiş

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve başbakanlık konutu çalışanlarının, Downing Street'teki 2.6 milyon poundluk toplantı salonunda James Bond'un son filmini izlediği ortaya çıktı.

İngiliz The Times gazetesi Başbakan Boris Johnson ve başbakanlık konutu çalışanlarının yapımına 2.6 milyon pound harcanan brifing salonunda James Bond serisinin son filmi No Time to Die’ı izlediğini ortaya çıkardı.

İçerisinde Beyaz Saray’daki gibi basın toplantılarının düzenlenmesi için 2.6 milyon pound harcanan salonda son iki gündür etkinlik olmaması gündem olmuştu. The Times, James Bond serisinin son filminin gösteriminin burada yapıldığını ve Johnson’ın da filmi burada izlediğini aktardı.

Johnson’ın sözcüsü bu iddia ile ilgili bir açıklama yapmadı.