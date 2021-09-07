Brezilya’da sokaklar karıştı! Darbe söylentileri çıkmıştı…

Brezilya'da bir süredir eleştiri oklarının hedefindeki Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, destekçilerini sokağa çağırdı. Çağrıya uyan göstericiler sokaklarda polisle çatıştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir süredir, corona virüs pandemisini iyi yönetememekle suçlanan, karıştığı yolsuzluk davaları yüzünden başı dertte olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, destekçilerini sokağa çağırdı.

Brezilya’da önce gün eski devlet başkanları, başbakanlar ve sol görüşün önde gelen isimlerinden oluşan bir grup, aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun bir “askeri darbe hazırlığında” olduğunu ifade etmişti. Brezilyalı milletvekillerinin de 7 Eylül’de meydana gelebilecek bir saldırı konusunda bilgilendirildiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili bir mektup kaleme alınmış, mektupta Bolsonaro’nun demokrasiye karşı bir tehdit oluşturduğunu ve Donald Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak’ta ABD Kongresi’ne yaptığı kanlı baskına benzer bir saldırı hazırlığı içinde olabileceği konusunda ciddi uyarılar yer almıştı.

DÜNYA LİDERLERİ İMZALADI

Mektubu yazanlar arasında eski İspanya Başbakanı José Luis Rodriguez Zapatero, eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, eski Britanya İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve Nobel Ödüllü Arjantinli insan hakları aktivisti Adolfo Pérez Esquivel bulunduğu belirtilmişti.

Bolsonaro’nun sokak çağrısı da bu iddiaların ardından geldi. Bolsonaro’nun destekçileri sarı-yeşil kıyafetleriyle sokaklarda sloganlar attı. Polisin, bağımsızlık günü etkinlikleri için kurduğu barikatları aştılar. Polisle karşı karşıya gelen göstericilere biber gazıyla müdahale edildi.Federal Bölge Güvenlik Sekreterliğinden yapılan açıklamada, durumu kontrol altına almak için polislerin bölgeye konuşlandırıldığı ifade edildi.

Devlet Başkanı Bolsonaro’nun, Bağımsızlık Günü’nde ülkenin en büyük kenti Sao Paulo’da konuşma yapması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: 'Yeni yasa, teknoloji devlerinin içeriği kaldırma gücünü sınırlayacak'