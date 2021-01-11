California Covid kabusunu yaşıyor! Ambulanslara ‘Kurtarılamayacaksa taşımayın’ talimatı…

DERLEYEN: MERTHAN SÜMBELLİ / California eyaletinin nüfusu neredeyse 30 milyon ve ABD nüfusunun yüzde 12'sine sahip. Eyalette toplam vaka sayısı resmi kaynaklara göre 2 buçuk milyonu aşmış durumda. Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısıysa 30 bine yaklaştı. Türkiye gibi nüfusu 80 milyon olan bir ülkede toplam vaka sayısının 2 buçuk milyona yaklaştığı düşünüldüğünde, California için durumun hiç de parlak bir noktada olmadığı bir kez daha ortaya çıkıyor.

HEMŞİRELER ARTIK HASTALARA YETİŞEMİYORLAR

Nerissa Black, California eyaletinin Los Angeles şehrinde Covid hastalarıyla ilgilenen birçok sağlık çalışanından sadece bir tanesi. Öyle ki çalışmaya başladığı andan, gün bitimine kadar mola dahi verecek vakti olmuyor. California eyaletinde bir hemşire başına belirli sayıda hasta veriliyor. Ancak son dönemde bu rakamlar oldukça yüksek seviyelere geldi. Eyaletteki birçok hastane hemşire başına düşen hasta sayısını artırmak zorunda kaldı.

Black ve daha birçok sağlık çalışanı, ilgilenilmesi gereken vakaların ihtiyaç duydukları tedavileri alamamalarından dolayı endişe duyuyorlar. Diğer yandan hemşireler vakaların artması ve omuzlarına binen yükten dolayı bitkin haldeler. Hemşire Black, üzerlerindeki yorgunluğu şu şekilde dile getiriyor: Buradaki bütün hemşireler çok meşgul. Hemşirelerle birlikte asistanlar da oldukça bitkin durumda. Herkesin morali çok düşük. Herkese bakmak için yeterli personelimiz yok. Dolayısıyla her hemşire başına geçen yıla oranla daha fazla hasta düşüyor.

‘KARANTİNA VE SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI OLMAYINCA SALGIN KÖRÜKLENDİ’

California'da Ventura County'de yaşayan ve Sozcu.com.tr’nin sorularını yanıtlayan devlet memuru B.J. (30), ABD'de ‘hareket özgürlüğü' gerekçesiyle karantina veya sokağa çıkma yasağı gibi uygulamaların olmadığını, bunun da salgını körüklediğini belirtiyor. Eyaletin dış işlerinden sorumlu bir biriminde çalışan B.J., “En kalabalık nüfusa sahip eyaletiz. Burada salgını kontrol altına almak çok zor fakat konuyla yakından ilgili ve elinden geleni yapan bir valiye sahip olduğumuzu söyleyebilirim” diyor.

Kendisi özelinde maske takmak, dezenfektan kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi önlemleri aldığını anlatan B.J., “ABD'de hala uçaklar tam dolu insan taşıyor, insanlar arabalarına atlayıp uzun yolculuklar yapabiliyor. Daha fazla kısıtlamalar olsa California bu halde olmayabilirdi” değerlendirmesinde bulunuyor.

Eyalet genelinde önümüzdeki 10 gün içinde 1 milyon kişinin aşılanacağını 2 milyon doz aşının da geldiği bilgisinin vatandaşlar ile paylaşıldığını anlatan B.J., “Daha fazla kısıtlama gelmesini bekliyorum” diyerek sözlerini noktalıyor.

AMBULANSLARA ‘KURTARILAMAYACAKSA TAŞIMAYIN’ TALİMATI

Los Angeles Acil Sağlık Hizmetleri Ajansı, ambulans ekipleri için bir not yayımladı. Bu notta ekiplerden, hastaları hayata döndürmek için olay yerinde 20 dakika çaba sarf etmeleri, eğer bir sonuç alınamıyorsa hastaneye taşımamaları istendi. Cedars-Sinai Tıp Merkezi Operasyon Müdürü Dr. Jeffrey Smith, “İlçe acil sağlık hizmetleri tarafından verilen bu emir gerçekten kalp durması geçiren ve sahada canlandırılamayan hastalar için. Bu hastaların her biri hastaneye nakledilirlerse çok düşük bir hayatta kalma oranına sahipler. Bu nedenle şu anda, muhtemelen boşuna sayılıyor” açıklamasını yaptı.

Acil Tıbbi Hizmetler Komutanı Dr. Marc Eckstein, nabzı atmadan birini nakletmenin ailelere yanlış umut verdiğini, ambulansı meşgul ettiğini ve çalışanları COVID-19’a maruz bıraktığını söyledi.

ʻʻ Açık olmak gerekirse, ambulans ekiplerinden kimin yaşayıp, kimin öleceğine karar vermelerini istemiyoruz. Bunlar zaten klinik olarak ölü insanlar. Acil Tıbbı Hizmetler Komutanı Dr. Marc Eckstein

‘VATANDAŞLARIN BAKIMA İHTİYACI VAR’

California Hastane Derneği Sözcüsü Jan Emerson-Shea, hastanelerin başka çareleri kalmadıklarında hemşire başına düşen hasta sayılarından feragat edip, sayıları artırdığına dikkat çekti. Emerson-Shea, “Şu an salgının en kötü dönemini yaşıyoruz. Eyalette şimdiye kadar bu kadar çok vaka görülmedi. Hiç kimse personelin bu denli yorulması istemez ancak bu aşamada başka seçeneğimiz de yok. İnsanların bakıma ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

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California Eyaleti Halk Sağlığı Görevlisi Tomas J. Aragon, “Eğer eyalet çapında, Covid-19 hasta sayılarındaki artış devam ederse ve bu vatandaşların hastanelerde tedavileri gerekirse, Covid-19 ya da başka bir tıbbi durumda, bazı hastaneler kritik ve gerekli olan tedavi yöntemlerini karşılayamayacak duruma gelebilir” uyarısında bulundu.

Resmi kaynaklara göre, California eyaletinin sadece Los Angeles şehrinde geçtiğimiz salı günü 7 bin 900 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu hastaların yüzde 21'i yoğun bakımda tedavi gördü. Geçtiğimiz günlerde California'da iki günde bin 42 ölüm sayısı ile rekor kırıldı. Los Angeles İlçe Yöneticisi Hilda Solis, “Kilise ve spor salonları hastane olarak hizmet vermek zorunda kalıyorlar. Hastaneler iç afet ilan ediyor. Sağlık çalışanlarımız fiziksel ve zihinsel olarak yorgun ve hasta” diyerek, içindeki bulundukları durumu “İnsani bir felaket” olarak nitelendirdi.

MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS DE TESPİT EDİLDİ

California'nın San Diego şehrinde, bilim insanları tarafından bulaşıcılığının daha fazla olduğu söylenen, mutasyona uğrayan virüse rastlandı. San Diego halk sağlığı yetkilileri, geçtiğimiz günlerde 24 kişide mutant virüs bulunduğunu açıklandı. Yeni açıklanan 24 kişiyle birlikte San Diego'daki mutant virüslü vaka sayısı 28'e yükseldi. Yetkililerin yeni hastalarda herhangi bir seyahat geçmişi olmadığını açıklaması da endişe uyandırdı. Hastaların 19 farklı haneden olduğu tespit edildi. Halk sağlığı görevlisi Dr. Wilma Wooten, vakaların birden fazla alanda tespit edilmiş olmasının, yeni türün hızla yayılabileceğini gösterdiğini söyledi.

San Diego County’de, halk sağlığı yetkilileri, daha bulaşıcı COVID-19 türünün 24 yeni vakasını ve olası dört vakayı doğruladı. Salı günü geç saatlerde açıklanan bulgular, ilçenin varyantla ilgili toplam doğrulanmış vaka sayısını 28’e çıkardı.

Yetkililer, yeni teyit edilen hastaların seyahat geçmişine sahip olmadığına inandığını, 19 farklı haneden ve bölgenin dört farklı bölgesinden geldiğini söylediler. Halk sağlığı görevlisi Dr. Wilma Wooten, vakaların birden fazla alanda tespit edilmiş olmasının, yeni türün hızla yayılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Dr. Anthony Fauci’nin “ABD tarihinin en karanlık kışını geçirebilir” şeklindeki tahminleri üzerine son dönemde ortaya çıkan tablo, korkunç senaryonun gerçeğe dönüşmeye çok yakın olduğunu hatta ABD’nin en kalabalık bölgelerinde nispeten gerçek olduğunu gösteriyor. ABD 22.4 milyonu aşkın vaka ve 378 bin 204 ölümle iki alanda da dünyanın zirvesinde.