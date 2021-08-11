Cezayir’de orman yangınlarından ölenlerin sayısı artıyor

Cezayir'in kuzeyindeki ormanlık alanda iki gündür devam eden şiddetli yangınlar en az 65 kişinin ölümüne neden oldu.

SOZCU.COM.TR

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Cezayir, yangınlarla boğuşuyor… Bugün devlet televizyonundan yapılan açıklamada ülkede yangınlarda en az 65 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Hükümet, dün özellikle dağlık Kabylie bölgesinde şiddetli devam eden orman yangınlarıyla mücadele için bölgeye gönderilen 25 asker dahil olmak üzere 42 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Cezayir’in kuzeyinde dün akşamdan beri onlarca farklı orman yangını meydana geldi. İçişleri Bakanı Kamel Beldjoud orman yangınlarını başlamasına kundakçıların neden olduğunu söyledi ancak bu iddialarına ilişkin detay vermedi.

Avrupa Birliği (AB) atmosfer gözlem merkezi geçen hafta Türkiye ve Yunanistan’daki yangınların ardından Akdeniz’in şiddetli yangınların görülmeye başladığı bir nokta haline geldiğini açıklamıştı.