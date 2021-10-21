Çin’de yeni kısıtlamalar başlıyor

Kuzey Çin'in bazı bölgeleri, vakalarda son günlerde görülen artışın salgına dönüşeceği endişelerinin ardından yeni kısıtlama önlemlerine hazırlanıyor.

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Kuzey Çin’in üç bölgesinde yeniden tecrit uygulamasına başlandı. Bazı okullar eğitime ara verdi ve bir havacılık şirketi üzerinde çalıştığı roket projesini ileri bir tarihe erteledi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun (NHC) bugün açıkladığı verilere göre, Çin 20 Ekim’de 13 yeni vaka tespit ederek, 16 Ekim’den bu yana görülen toplam vaka sayısını 42’ye çıkardı.

SEYAHAT YASAKLARI DA BAŞLADI

İç Moğolistan bölgesinde küçük bir idari bölge olan Alxa Sol Sancağı’nda yeniden tecrit uygulaması, komşu bölgelerde seyahat yasakları uygulanmaya başladı.

Çin yönetimi bölgedeki 180,000 nüfusa test uygulayacağını açıkladı.

WUHAN’DAKİ TECRİTTEN KÜÇÜK

Yeniden uygulanmaya başlanan tecritlerin, 2020’de çok daha büyük ve vaka sayıları yoğun olan Wuhan kentindeki tecrit ile kıyaslandığında oldukça küçük çaplı olduğu görülüyor.

Kuzey ve Kuzeydoğu Çin’i kapsayan vaka artışları başkent Pekin ve Hebei kentine kadar ulaştı. Şubat ayında gerçekleşecek olan 2022 Kış Olimpiyatları için hazırlıklar hızlanırken, yetkililer virüse karşı katı önlemler alınacağını söyledi.

Pekin’de 19 Ekim’de sadece tek bir vaka bildirilirken bu Ağutos’tan bu yana görülen ilk vaka olmuştu.

KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ DE DURDU

Olimpiyatlara Pekin ile birlikte ev sahipliği yapacak olan Xingtai bölgesindeki Hebei kentinde, semptom göstermeyen iki vaka bildirildi. Çin, bu vakaları 20 Ekim’de bildirilen diğer vakalardan ayrı şekilde sınıflandırıyor.

Kuzeydoğu’da bulunan Gansu eyaletinde, geçen hafta dokuz vaka bildirilirken, eyaletin başkenti Lanzhou ve Jiuquan kentinde ilk okul ve liseler eğitime ara verdi.

Roket atımlarının yapıldığı Jiuqian kentinde, henüz kesin olarak vaka tespit edilmemiş olsa da, sergiler gibi kültür etkinliklerine ara verildi.

Devlet desteği alan havacılık şirketi Expace, Salı günü Jiuqian kentinde gerçekleşen Kuaizhou 1-A roketini kapsayan çalışmaları ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Yetkililer son vakalarda virüsün nasıl bulaştığı ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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