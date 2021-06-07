Çin’in korkunç planı: Uygur Türklerinin nüfusunu azaltacaklar

Çin’in uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Uygur Türklerine yönelik asimilasyon ve doğum kontrol çalışmaları ile ilgili kapsamlı bir analiz ve rapor hazırlandı.

Raporda Çin’in doğum kontrol politikaları nedeniyle Uygur Türkleri ve diğer etnik azınlıkların doğum sayısının 20 yıl içinde 2.6 milyon ile 4.5 milyon azalabileceği belirtildi. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, bölgedeki azınlık halkların nüfusu 20 yıl içinde üçte bire varan oranlarda azalmış olacak.

Alman antropolojist Adrian Zenz’in yayımlamadan önce Reuters’la özel olarak paylaştığı raporu, Çin’in Sincan’a yönelik doğum kontrolleri konusundaki planlarıyla ilgili Çinli akademisyenlerin ve yetkililerin yaptıkları daha önce yayımlanmamış araştırmaların bulgularını da içeriyor.

DOĞUM ORANI YÜZDE 48.7 DÜŞTÜ

Resmi veriler, Uygurların yaşadığı Sincan eyaletindeki doğum oranının 2017 ila 2019’da %48.7 düştüğünü ortaya koyuyor.

Zenz’in raporu, Çin’in Sincan’daki uygulamalarının soykırım boyutuna gelip gelmediğinin soruşturulması için Batılı ülkelerin daha fazla çağrı yapmaya başladıkları bir zamana denk geldi. Çin ise soykırım iddialarını kesin bir dille reddediyor.

Bu rapor, kuzey batı eyaletinde Çin’in uzun yıllardır uyguladığı politikaların azınlıkların nüfusuna olan uzun vadeli etkilerini mercek altına alan ilk akademik araştırma olacak.

“UZUN VADELİ PLANLARIN ARKASINDAKİ NİYETİ GÖSTERİYOR”

İnsan hakları grupları, araştırmacılar ve bazı bölge sakinleri Çin’in azınlıklara yönelik doğum kontrol uygulamaları arasında özellikle Müslüman etnik azınlıklar olmak üzere Uygurlara dayatılan yeni doğum kısıtlamalarının, çalışanların diğer bölgelere gönderilmelerinin ve yaklaşık bir milyon Uygur azınlığının çalışma kamplarında hapsedilmelerinin olduğunu belirtiyorlar.

Zenz, Reuters’a yaptığı açıklamada “Bu rapor, Çin hükümetinin Uygur nüfusuna yönelik uzun vadeli planlarının arkasındaki niyeti ortaya koyuyor” dedi.

Rapora göre, Çin’in politikaları neticesinde Sincan’ın güneyindeki baskın Han Çinlilerinin nüfusunu %8.4’ten yaklaşık %25’e çıkabilir.

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