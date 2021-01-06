Corona testinde müthiş atılım: Artık burna sokulmayacak

Kanada ve ABD'de uygulanmaya başlanan test, Avrupa'ya da geldi ve Zürih Havaalanı'nda isteyen yolcular kendi kendine test yapmaya başladı.

Uçus öncesi bir çok şirket veya ülke negatif test istediği için, yeni test sistemi büyük rağbet görüyor ve 195 Frank veren kendi testini yapıyor. Testler bir laboratuvara gönderiliyor ve 5 saat içinde cevap geliyor.

TESTTEN ÖNCE YAPILACAKLAR

Tek şart, testlerden yarım saat önce bir şey yiyip içmemek ve tabii ki testten kısa süre önce sigara da içmemiş olmak. St. Gallen'den bir firma bunu İsviçre'de satışı sundu.

Yeni test sisteminin insanların test yaptırma oranını artıracağı hesaplanıyor. Tüm sağlık sertifikalarını alan yeni test ABD ve Kanada'da on binlerce kişiye uygulandı.

Sadece Kansas Üniversitesi bu yöntemle 30 bin öğrenciyi test etti. Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, tükürükten alınan numuneden Covid-19 virüsü tespit etme oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Kendi kendine yapılan testin diğer bir avantajı da, corona pozitif olan bir kişinin, test sırasında bunu başkalarına bulaştırma riskinin olmaması.