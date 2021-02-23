Corona virüsü salgınında dikkat çeken artış: Türkiye o listede

2019 yılının sonunda ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde 2.4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü panik yaratmaya devam ediyor…

Bir yıldan kısa bir sürede geliştirilen corona virüsü aşısı birçok ülkede kullanılmaya başlarken bazı ülkelerde çok sıkı önlemlerin alınmasıyla birlikte vaka sayısında dikkate değer değişimler yaşandı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times da dünya genelindeki vaka sayısının düşmesi ile ilgili kapsamlı bir haber hazırlarken son 28 günde ülkelerin yaşadığı değişimleri mercek altına aldı.



MEKSİKA VE PORTEKİZ’DE DÜŞÜŞ

Gazetenin hazırladığı haberde aralarında Arjantin, Azerbaycan, Danimarka, Almanya, Fas, Portekiz ve Meksika gibi 28 ülkede corona virüsü vakalarının dikkate değer bir şekilde düştüğü belirtildi. Özellikle Meksika ve Portekiz gibi son dönemde vaka sayılarının hızla arttığı ülkelerde vakaların yüzde 59’lara varan şekilde düştüğü tespit edildi.

Öte yandan Bosna Hersek, Hollanda, Rusya ve Şili gibi ülkelerde de düşüş yaşandığı kaydedildi. Bu ülkelerin de dahil olduğu 17 ülkede vaka sayısının yüzde 30’lara varan seviyede düştüğü kaydedildi.

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden olan Brezilya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde vaka sayısının ise neredeyse stabil kalması dikkat çekti. Brezilya’da yüzde 9’luk bir düşüş görülürken, Avusturya’da yüzde 2’lik bir artış, Belçika’da ise yüzde 4’lük bir artış kayıtlara geçti. İtalya’da vaka sayısının son 28 günde yaklaşık yüzde 2 düştüğü belirlenirken Fransa’da da yüzde 5’lik bir düşüş görülüyor.

TÜRKİYE’DE YÜZDE 19 IRAK’TA YÜZDE 338

New York Times’ın haberinde, corona virüsü vakalarının 23 ülkede artış göstermesi ise gündem oldu. Özellikle Bahreyn, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde son 28 günde vaka sayısının yüzde 130’lara ulaşacak şekilde artması corona virüsünün bir süre daha hayatımızda olacağını kanıtlar vaziyette.

Vaka sayısının artış gösterdiği ülkeler arasında Türkiye’nin de olduğunu aktaran New York Times, resmi verilere göre vaka sayısının Türkiye’de yaklaşık yüzde 19 artış gösterdiğini aktardı. Son 28 günde en çok vaka artışı yaşanan ülke ise yüzde 338 ile Irak oldu.

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