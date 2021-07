Covid-19 aşısı olup corona virüsüne yakalananlar anlattı: İyi ki aşı olmuşuz

Dünya çapında 4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken aşılama süreci de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde devam ediyor.

ABD’nin önde gelen haber platformlarından Business Insider, iki doz aşı olmalarına rağmen corona virüsüne yakalananlarla konuştu. Medya platformuna konuşan ve Johnson & Johnson aşısı olan Karlee Camme, “Dedemi ziyaret etmeden iki gün önce corona virüsü tespit edildi. Tat alma ve koku duyumu kaybettim. Soğuk algınlığına benziyordu” dedi. Camme, aynı evde yaşadığı sevgilisine hastalığı bulaştırmadığını da söyledi. Camme, “Partnerim aşı olmamıştı ve hastalık ona bile bulaşmadı. Aşının bir avantajı da bu aslında. Hastalanıyorsunuz ama virüsü yaymıyorsunuz” ifadesini kullandı.

“AŞI OLANLARDA HASTALIK HAFİF GEÇİYOR”

Aşı olduğu için hastalığı hafif geçirdiğini söyleyen Camme’in yaşadıklarını analiz eden Dartmouth College’de görevli Dr. Lisa Adams da açıklamalarda bulundu. Adams, “Hiçbir aşı yüzde 100 koruma sağlamaz. Fakat aşı olmak hastalığı ağır atlamanın, hastaneye kaldırılmanın ve hatta ölümün önüne geçebilir. Aşı olanlara corona virüsü bulaştığına dair haberler çıkabilir fakat bu hastalıklar hafif geçiyor ve virüsün bulaşmasını engelliyor” dedi.

Business Insider, aşı olanlara virüs bulaşmasıyla ilgili olarak, “Aşı olup hastalananların yüzde 75’i 65 yaşın üzerinde. Özellikle bakım evlerinde bu tür vakalar yaygın” hatırlatmasını yaptı.

İngiltere’de yapılan bir araştırma sonucunu paylaşan Business Insider, “Yakın zamanda yapılan bir araştırma Delta varyantının en yaygın semptomları arasında burun akıntısı ve baş ağrısı olduğunu gösteriyor. Örneğin Camme, ilk başta Covid-19 olduğunu anlamamış” yorumunu yaptı.

“AŞI OLANDA HASTALIK 1 HAFTADA GEÇİYOR”

New Yorker dergisinde yazan gazeteci Masha Gessen, iki doz aşı olmasına rağmen corona virüsüne yakalandığını söyleyerek, “Semptomlarım arasında burun akıntısı, gözde kaşıntı, koku alma duyusunda kayıp ve halsizlik vardı. Fakat bunlar bir haftada geçti” dedi. The New England Journal of Medicine isimli tıp dergisinde benzer durumların da yayınlandığını yazan Business Insider, iki doz aşı olanlarda corona virüsünün hafif geçtiğini ve yaklaşık 1 haftada geçtiğini yazdı.

Boston’da iki doz Moderna aşısı olduktan iki ay sonra corona virüsü bulaşan 35 yaşındaki Travis Dagenais de yaşadıklarını anlattı. Dagenais, “Semptomların grip gibi başladı. Daha sonra ateşim yükseldi. Aşının yüzde 100 korumadığını yüzde 94-95 koruduğunu biliyordum. Aşı tam koruma sağlamıyor. Yaşadıklarımdan ve hastalandıktan sonra aşının önemini tekrar anladım. Aşı olmasaydı nasıl olurdu düşünmek bile istemiyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir Reuters: Corona yasağı olmaması ve ucuz fiyatlar Arapları Türkiye'ye çekiyor