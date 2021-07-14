Delta varyantı Avustralya’yı ele geçirdi… Hastanelerdeki durum korkunç

Corona virüsü salgınına karşı aşılama kampanyaları aralıksız devam ederken, ortaya çıkan yeni mutasyonlar endişe yaratıyor. Hindistan’da ortaya çıkan ve bulaşıcılığı çok yüksek olan Delta varyantı bunlar arasında başı çekiyor.

Avustralya da varyantların etkisini artırdığı ülkelerden. Sydney’de varyantlara karşı verilen mücadele ülke medyasında geniş yer buldu. Şehirdeki hastanelerde an itibarıyla 71 Delta varyantına bağlı vaka olduğu belirtiliyor. Söz konusu hastaların 20’si yoğun bakımda tedavi görürken, dördü ise solunum cihazına bağlanmış durumda.

Avustralya’da yayın yapan 7News, St Vincent's Hastanesi’ndeki durumu görüntüledi. 13 Temmuz’da çekilen görüntülerde iki hemşire koruyucu ekipmanları giyerek yoğun bakımdaki iki corona virüsü hastasıyla ilgilenirken görülüyor.

7News’un haberine göre yoğun bakımdaki hastaların yaş aralığı da ortaya çıktı. Hastaların biri 20’li yaşlarında, ikisi 30’lu yaşlarda, ikisi 40’lı yaşlarda, beşi 50’li yaşlarda üçü 70’li yaşlarda ve ikisi 80’li yaşlarda olarak kayıtlara geçti. Worldometers’ın verilerine göre Avustralya’da salgın başından bu yana 31 bin 429 vaka ve 912 can kaybı kayıtlara geçti.