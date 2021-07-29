Delta varyantı dev şirketlere geri adım attırdı… Apple, Google, Twitter, Lyft geri dönüşü erteledi

Corona virüsü salgınına karşı dünya genelinde aşılama çalışmaları sürerken, ortaya çıkan varyantlar pek çok ülkede endişe yaratıyor. Aşılama oranının artmasıyla normalleşme adımları atan ülkeler de kısıtlamaları geri getirmeyi tartışıyor.

İş dünyasının önde gelen şirketleri de yaşanan bu gelişmelerle normalleşme yolunda geri adım atmak zorunda kaldı. ABD'li teknoloji devi Apple’ın ofise geri dönüş kararını Ekim ayına ertelemesi, diğer büyük şirketler için de emsal oluşturdu.

MASKE TAKMA ŞARTI



ABD merkezli Bloomberg’in haberine göre bir başka teknoloji devi Google, çalışanlarının ofise dönüşünü Ekim ayı ortasına çekti. Google, ofise dönecek çalışanlara aşı olmaları şartı da getirdi. Şoförlü özel araç çağırma hizmeti sağlayan Lyft dönüş tarihi için Şubat 2022’yi işaret ederken, Twitter halihazırda açtığı ofisleri yeniden kapattı. Ofise dönüşü erteleyen Apple ise mağaza çalışanlarına maske takma şartı getirdi. The Walt Disney Company, Florida ve California’daki eğlence parklarında maskeyi yeniden zorunlu tutmaya başladı.

Şirketlerin geri adım atmasını yorumlayan Western Kentucky Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden asistan profesör Katrina Burch, “Her şey yeniden biraz çılgınlaşıyor gibi hissettiriyor. Tüm organizasyonlar için bunu yönetmek oldukça zorlayıcı” ifadelerini kullandı.

AŞI OLMA ZORUNLULUĞU



Ofise dönüş konusunun yanı sıra aşılamayı zorunlu tutma da giderek yaygınlaşıyor. California ve New York’ta, devlet çalışanlarının zorunlu olarak aşılanmasına başlandı. 200 binden fazla kişiye iş olanağı sağlayan California İnsan Kaynakları Departmanı Direktörü Eraina Ortega, “California’daki en büyük işverenlerden biriyiz. Eğer bunu işe yarar bir şekilde uygulayabilirsek, diğer işverenler de aynısını yapabilir” dedi.

Zorunlu aşılamada Google’ın yanı sıra Facebook da benzer bir adım attı. Her iki şirket de, ofiste çalışacak çalışanları için aşı olmayı zorunlu tutuyor.

GERİ DÖNENLERİN ORANI YÜZDE 35



ABD’de çalışanların yüzde 29’u, aşılama oranının artmasıyla birlikte Haziran ayı başında iş yerlerine geri dönmüştü. Temmuz ayında bu rakamın yüzde 35 seviyesine yükseldiği belirtiliyor. Şirketlerin geri dönüş için planladığı Eylül ve Ekim ayları, okullarda yüz yüze eğitimin de başlayacağı döneme denk geliyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, özel şirketlere çalışanlarını geri çağırma dönemiyle ilgili çağrıda bulundu. Vali Cuomo, 6 Eylül’deki İşçi Bayramı’ndan sonra yapılacak geri dönüşlerin ekonomi için kritik olduğunu savundu. Cuomo, “Bunu güvenli bir şekilde yapabiliriz. Bu sadece sizin işinizle ilgili değil” dedi.

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