Denizde facia! Birleşmiş Milletler duyurdu

Birleşmiş Milletler Göç Dairesi, Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na giden 54 kişilik bir teknenin arızalanması sonucu teknedeki 47 yolcunun gıdasız ve susuz kalması nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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BM’den yapılan açıklamaya göre, Batı Sahra’dan Kanarya Adaları’na giden bir teknede yaşanan motor arızası nedeniyle 3’ü çocuk 47 kişi hayatını kaybetti.

Reuters’ta yer alan habere göre Maritanya Sahil Güvenliği, 3 Ağustos’ta Batı Sahra’da bulunan Laayoune’dan ayrılan tekneden 7 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Olaya ilişkin açıklama yapan bir yetkili, ölümlerin gıdasızlık ve susuzluktan kaynaklandığını ve denizdeki cesetleri aramak için Moritanyalı yetkililerle iletişim halinde olduklarını ifade etti.

İspanya hükümetinin yayınladığı 1 Ocak-31 Temmuz tarihlerini kapsayan göçmen raporuna göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl Kanarya Adaları’na ulaşan göçmen sayısında yüzde 136’lık bir artış yaşandı.