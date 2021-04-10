Der Spiegel’den koltuk krizi yorumu: Hata Erdoğan’da değil Michel’de

Avrupa Birliği'nin iki üst düzey ismi Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Türkiye ziyaretinin yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen ikilinin, masaya yatırdıkları meselelerden çok kameralar karşısında gerçekleşen ‘koltuk krizi’ gündeme damga vurdu.

Erdoğan ve Michel fotoğraf çekiminin ardından iki koltuğa otururken, ne yapacağını bilemeyen Von der Leyen ise şaşkınlıkla ayakta kalmıştı. Von der Leyen, daha sonra Erdoğan ve Michel'den uzakta kalan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun karşısındaki üçlü koltuğa oturdu.

AB KOMİK DURUMA DÜŞÜYOR



Almanya’nın Der Spiegel dergisi koltuk krizini detaylı bir makaleyle okuyucularına aktardı. Derginin Brüksel temsilcisi Markus Becker imzalı makalede ‘Avrupa Birliği dünya sahnesinde kendisini nasıl komik duruma düşürüyor’ başlığı kullanıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ziyaret sırasında kandırıldığını öne süren Becker, bunun bir güç mücadelesinin sonucu olduğunu söyleyerek, “Hata Erdoğan’da değil, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’de” ifadelerini kullandı.

MICHEL DAHA FAZLA ROL İSTİYOR



Yazıda von der Leyen ile Michel arasında uzun süredir bir anlaşmazlık bulunduğu, bunun temel sebebinin dış politikadaki görüş ayrılıklarına dayandığı belirtildi. Michel’in AB zirveleri dışında daha fazla etkin rol almak istediği, bunun için de von der Leyen’i gölgede bırakmaya çalıştığı aktarıldı.

İkilinin Türkiye ziyaretinde beraberlerinde gelen heyette Michel’in çalışanlarının bulunduğu ve protokolle ilgili ayarlamaları Türk heyetiyle birlikte bu isimlerin gerçekleştirdikleri ifade edildi.

VON DER LEYEN ŞAŞKIN, MICHEL ÜZGÜN

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in sözcüsü yaşananlar sonrası, “Komisyon Başkanı açıkça şaşırdı. Von der Leyen’in de Konsey Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile aynı şekilde oturması gerekiyordu” şeklinde tepkisini dile getirmişti.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Michel ise, “Ortaya çıkan görüntüler duruma kayıtsız kaldığım şeklinde yorumlandı ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Durumun daha da kötüleşmesi yerine görüşmemizin önemine dikkat çekmek istedik. İstanbul Sözleşmesi, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü gibi konuları konuştuğumuz bu önemli görüşmenin böyle bir olayla gölgelenmesinden dolayı üzgünüm” ifadelerini kullandı.

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