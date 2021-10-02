Ege’de Türk yelkenlisine tacize sert tepki

Çanakkale ile Midilli Adası arasındaki uluslararası sularda seyreden Türk yelkenli teknesine AB’nin üye ülkelerin sınırlarını korumak için oluşturduğu FRONTEX’e ait Portekiz bayraklı teknede bulunan Yunan sahil güvenliği müdahale etti.

Yaşar ANTER

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Çanakkale'nin Edremit ilçesi açıkları ile Midilli Adası arasındaki uluslararası sularda seyreden kaptan Emre Aksoy'un kullandığı S/Y Dardanelles'i durduran Portekiz'e ait Frontex botundaki Yunan deniz komandoları tekneye çıkarak göçmen araması yapacaklarını belirtti.

Kaptan Aksoy şüpheli bir durum veya ihbar olmadığı için Türk makamlarının izini ve bilgisi olmadan teknede arama yapamayacaklarını belirtince gerginlik arttı. Elleri sürekli silahlarında bekleyerek başlattıkları tacizi, teknenin kapalı bölümlerini kontrol ederek ileriye taşıyan Yunanistan askerlerinin tacizi saniye saniye görüntülendi. Yunan askerler, görüntü alınması halinde daha da sertleşecekleri yönünde tehditler savururken teknedekiler çektikleri görüntülerle yaşanan tacizi kanıtladı.

‘HİÇBİR İHBAR OLMADAN TACİZE UĞRADIK’

Asos açıklarında meydana gelen olayda 3 kişinin bulunduğu tekneyi alıkoyan Yunan askerlerinin davranışları denizcilik kamuoyunda tepkiye neden olurken, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tekne kaptanı Emre Aksoy'un ifadesini aldı.

Denizcilik haber sitelerinde de geniş şekilde yayınlanan olayla ilgili olarak konuşan Aksoy yaptığı açıklamada, “Bir ülkenin iç sularından veya limanlarından çıktıktan sonra başka bir ülkenin karasularından ya da açık denizden ilerleyerek zararsız geçiş yapabilirsiniz. ‘Zararsız Geçiş' ilkelerine göre geçiş yapılan ülkenin yargısal ve idari yetkisi çok kısıtlıdır. Kuvvetli şüphe ve somut ihbar olmadan zararsız geçiş yapan deniz aracı durdurulamaz ve üzerine çıkılamaz. Denizlerin serbest kullanım ilkesi ön plandadır ve karasuyu devleti bunu engelleyemez. Yunanistan denizlerin serbest kullanım ilkesini çiğnedi. Türk bayraklı bir tekneye Türkiye Cumhuriyeti'nden izin alınarak çıkılabilir. Portekiz'e ait tekneyle bizi durduran Yunan askerlerinin ellerinin sürekli silahlarının üzerinde olması, bizi Midilli'ye çekme tehditleri ve izinsiz kamaralara bakması tacizin boyutunu gözler önüne seriyor. Sivil, silahsız ve zararsız geçiş hakkını kullanan teknemize hiçbir ihbar olmadan yapılan bu taciz hepimizi üzdü” diye konuştu.

‘MARUZ KALDIĞIMIZ OLAY ÇOK ÇİRKİNDİ’

Görüntüleri çeken teknedeki Uğur Turhan ise, “Yunan askerlerini tekneye binmeden önce defalarca uyardık ve uluslararası kuralları hatırlattık. Yaptıklarını görüntülemek zorunda kaldım. Maruz kaldığımız şey çok çirkindi. Tekne içerisine bizden birini almadan girdiler. İçeriye yabancı madde atsalar, büyük sıkıntı çekerdik. Midilli'ye çekmekle tehdit edildik. Yunan subayı sürekli eli silahında kovboyculuk oynamakla meşguldü. FRONTEX teknesinin bu şekilde davranmaması gerekirdi. Zararsız geçiş kuralını uyguladık sadece” dedi.