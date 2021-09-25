Elysee doğruladı: Fransız askeri Mali’de hayatını kaybetti
Elysee Cumhurbaşkanlık Sarayı, Fransa ordusunda hizmet eden Kaporal Maxima Blasco adlı askerin Mali'de terörle mücadelede operasyonunda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Isere bölgesinde Alp Avcısı 7. Taburu’ndaki Blasco’nun silahlı bir terörist grupla çatışma sırasında hayatını kaybettiği belirtilerek, Fransa’nın terörle mücadeledeki kararlılığı yinelendi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olay nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Öte yandan, Blasco’nun geçtiğimiz Haziran ayında üstün beceri ve hizmetleri için askeri madalya aldığı aktarıldı.