Financial Times’tan dikkat çeken seçim yorumu: Gidenler Erdoğan’ın başını ağrıtır

Son dönemde Türkiye ile ilgili analiz ve dosya haberlerle dikkat çeken İngiltere’nin köklü gazetelerinden Financial Times, Türkiye’de yakın dönemde kurulan siyasi partilerin yaşadıklarıyla ve 2023’teki seçim ile ilgili kapsamlı bir haber yaptı.

Laura Pitel ve Funja Güler imzalı haberde, “Türkiye’deki yeni siyasi partiler Erdoğan’a karşı savaşta zorlanıyor” başlığı kullanıldı. Makalede, “Cumhurbaşkanı’nın eski müttefikleri tehditlerden ve medyanın kendilerini görmezden gelmelerinden yakınarak seslerinin duyurulmadığından şikayet ediyor” denildi.

“AKP’NİN OYLARI ERİDİ”

Financial Times’ın haberinde, “İkisi de gelecek seçimler için önümüzdeki aylarda onay alacak iki genç parti hiç kuşku yok ki eski müttefikleriyle orta yol bulmayı arayan Türkiye Cumhurbaşkanı’nı kızdırdı. Bu partilerden biri ayrılığının AKP’yi etkilediği eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 2019 yılında kurduğu Gelecek Partisi. Diğer ise Erdoğan’ın eski ekonomi gurusu Ali Babacan’ın kurduğu Deva Partisi. Deva Partisi geçen yıl Mart ayında kuruldu ve hem sağdan hem de soldan seçmenin oyunu almayı hedefliyordu. Bu partiler kurulduğunda uzmanlar ve analistler iki partinin de 20 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yöneten ve 2011’deki seçim zaferi sonrasında oyları eriyen AKP’nin başındaki Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı potansiyel tehdit oluşturduğunu söylüyordu. Fakat bir yıl geçmesine rağmen ikisi de iktidar partisindeki yetkililerin endişe ettiği kadar popülarite seviyesine ulaşamadı. İki parti de ortalama yüzde 2 ya da yüzde 3 oy aldı” ifadesi kullanıldı.

“AZ SAYIDA SEÇMEN AYRILSA BİLE…”

Gazetenin haberine konuşan Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nden yetkililer, “AKP’den ayrılanların büyük çoğunluğuna Gelecek Partisi’ne geçmeleri durumunda hükümetteki işlerini kaybedecekleri ya da iş anlaşmalarının iptal edileceği tehdidinde bulunuldu” dedi.

Babacan’ın Deva Partisi’nden Mehmet Emin Ekmen de gazeteye konuştu. Ekmen, “Hükümete yakın medyada ve hükümetteki siyasetçilerde bir haber karartması mevcut. Sanki Deva diye bir parti yokmuş gibi ve sanki Ali Babacan diye birisi yokmuş gibi davranıyorlar” ifadesini kullandı.

Öte yandan Financial Times muhabirleri, “Gelecek seçimlerde AKP’den az sayıda seçmen bile ayrılsa bu durum en az yüzde 50 oy alması gereken Erdoğan için bir baş ağrısı sebebi olur. 2018’deki seçimi yüzde 52.6 oy almıştı ve yakın zamanda yapılan anketler AKP seçmeninin ayrıldığını gösteriyor” yorumunu yaptı.

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