Fransa ile İsrail arasında casus yazılım görüşmeleri

Geçen aylarda gündeme gelen casus yazılım skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

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NSO Group’un geliştirdiği ve telefonlara bulaşınca mikrofon, kamera ve yazışmalara erişim sağlayan casus yazılım ile ilgili Fransa ve İsrail’in bazı gizli görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İngiliz The Guardian’da yer alan haberde, Fransa’daki bazı bakanların telefonlarının bu casus yazılım tarafından saldırıya uğradığı belirtilirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İsrailli mevkidaşıyla bu konuyu görüştüğü aktarıldı. İsrail Başbakanı Naftalİ Bennett hükümeti için diplomatik bir kriz yaratan casus yazılım sorununu çözmek için Elysee Sarayı’nda bir dizi gizli görüşmeler yapıldığı aktarıldı. İsrail’in ulusal güvenlik danışmanı Eyal Hulata ile Macron’un üst düzey diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne arasında gerçekleşen görüşmede iki ülke ilişkilerinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Macron da dahil Fransız kabinesinden bazı isimlerin telefon numaraları paylaşılmıştı. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından regüle edilen şirketin Pegasus isimli yazılımının telefonlarda bulunduğu da ortaya çıkmıştı.