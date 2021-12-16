Fransa’dan İngilizlere Omicron önlemleri
Omicron varyantıyla birlikte vakaların hızla arttığı Avrupa'da önlemler sıkılaşıyor... Son önlem de Fransa'dan İngilizlere geldi.
Fransa hükümeti sözcüsü Gabriel Attal, bugün yaptığı açıklamada Birleşik Krallık’ta artan Omicron varyantı vakaları sebebiyle yeni kısıtlamalar alındığını duyurdu.
BFM TV’ye konuşan Attal, bugün başbakanlık tarafından yeni kararların açıklanacağını duyurdu. Attal, Fransa’nın İngiltere’den gelecek yolculara karşı önlemlerini artırma kararı aldığını söyledi.
Fransa’nın Birleşik Krallık’tan gelecek yolculardan istenecek PCR testinin seyahatten 48 saat önce değil 24 saat önce yapılmış olmasını şart koşacağı kaydedildi.
Güncel verilere göre Birleşik Krallık’ta son dönemde vaka sayılarının 2020 yılındaki seviyelere ulaştığı da açıklanmıştı.