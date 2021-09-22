‘Gizemli hastalık’ CIA görevlisinde de görüldü!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile birlikte Hindistan'da bulunan bir CIA görevlisinde 'gizemli hastalık' olarak anılan 'Havana Sendromu' belirtileri görüldüğü bildirildi. Yetkililer, söz konusu görevlinin hedef alınma ihtimalinin soruşturulduğunu açıkladı.

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’a Hindistan gezisi sırasında eşlik eden bir CIA görevlisinde ‘gizemli hastalık’ olarak ortaya çıkan Havana Sendromu belirtilerine rastlandığı bildirildi.

CNN International’ın duyurduğu habere göre, söz konusu görevlinin hedef alınma ihtimalinin incelendiği belirtilirken, CIA Direktörü’nün haberi aldığında oldukça sinirlendiği aktarıldı.

İsmi açıklanmayan CIA yetkilisinin ABD’de tedavi altına alındığı bildirildi.

CIA GÖREVLİLERİ ARASINDA SIKÇA RASTLANIYOR

ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Aralık ayında yayınladığı bir raporda, Küba ve Çin'de çalışan hükümet yetkilileri direkt bir enerjiye maruz kalmaları sonucu ciddi beyin hasarları yaşadıklarını öne sürmüştü. Ortaya çıkan belirtiler arasında denge ve işitme problemleri, düşünceleri toparlayamama ve bilinç bulanıklığı ile sürekli endişe hali tanımlandı. Bu durum ‘Gizemli Havana Sendromu’ olarak adlandırılırken, son dönemde CIA görevlileri arasında da hastalığa rastlanıyor.

CIA, ortaya çıkan son vaka hakkında konuşmaktan kaçınırken, Direktör Burns’ün “memurların ihtiyaç duydukları bakımı almasını sağlamayı birinci öncelik haline getirdiğini ve bunun temeline inilmesi gerektiğini’ vurguladığını aktardı. Haberde, Burns’ün direktör olduktan sonra Havana Sendromu ile ilgilenen sağlık personeli sayısını üç katına çıkardığı aktarıldı.

ABD, hükümeti daha önce yaptığı açıklamalarda, semptomlara rastlayan çalışanlara ‘derhal bölgeyi terk edin’ çağrısı yapmıştı.ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de geçtiğimiz ayki Vietnam ziyareti ABD’li 2 yetkilide görülen “Havana Sendromu” belirtileri üzerine ertelenmişti.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Havana Sendromu diye adlandırılan gizemli hastalık, ilk olarak 2016 ile 2018 yılları arasında Küba ve Çin’de görev yapan ABD’li diplomatlarda gözlemlenmişti.

Havana’daki ABD’li ve Kanadalı diplomatlar, o dönem baş dönmesi, denge kaybı, duyma yetisinin kaybolması ve endişe bozukluğu gibi semptomlar görüldüğünü bildirmiş, “bilişsel sis” adı verilen bu vakaların sebebi bulunamamıştı.