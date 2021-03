Hakan Atilla’nın istifa iddialarına dikkat çeken yorum: Amaç ilişkileri düzeltmek

Borsa İstanbul’dan istifa edeceğine dair söylentilerin ayyuka çıktığı Hakan Atilla uluslararası kamuoyunun da gündemine oturdu.

26 Şubat cuma günü izne ayrılan ve 26 Mart’taki Borsa İstanbul Genel Kurulu’nda görevi bırakacağı konuşulan Hakan Atilla hakkında uluslararası kamuoyu birçok yorum yaptı.

İngiliz Financial Times gazetesi de bu gelişmeye geniş yer ayırdı. Financial Times’ın İstanbul muhabiri Ayla Jean Yackley imzalı haberde, Atilla’nın ayrılmasının ABD-Türkiye ilişkileri için kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Financial Times’ın haberinde Borsa İstanbul’un sözcüsünün, “Hakan Atilla kendi isteğiyle izne ayrıldı ve Genel Kurul’a kadar dar izinde kalmasını bekliyoruz” sözlerine de yer verdi.

“CEZA TÜRKİYE BANKACILIK SİSTEMİNİ SARSAR”

Gazete, “Türkiye Mayıs’ta başlaması beklenen bir dava süreciyle daha karşı karşıya. New York’ta başlaması beklenen davada Halkbank’ın para aklama, yaptırımı delme ve dolandırıcılık suçlarından yargılanması bekleniyor. ABD’li savcılar İran’ın Halkbank aracılığıyla 20 milyar dolar değerindeki petrol gelirini kullanabildiğini iddia ediyor. Halkbank’a verilecek ciddi bir ceza Türkiye’deki bankacılık sistemini sarsabilir” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD hükümetine karşı bu davadan vazgeçilmesi için lobi yaptığını yazan Financial Times, ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın sözlerine de yer verdi. Bolton, “Trump, Erdoğan’a bu davayı Türkiye lehine çözmeye çalışacağını söyledi” demişti.

Gazete, “Atilla’nın görevden alınması Joe Biden’ın yeni yönetimiyle ilişkileri iyileştirmek isteyen Erdoğan’ın Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığını iyileştirmek için sembolik bir jest olabilir” yorumunu yaptı.

2019 YILINDAN BERİ GÖREVDE

Bir dönem Halkbank’ın genel müdür yardımcılığı görevini üstlenen Atilla, ABD’de İran yaptırımlarının delinmesiyle ilgili davada yargılanmış ve 2018 yılının Mayıs ayında ceza almıştı. Hakan Atilla’ya 32 ay hapis cezası verilirken, 2019 yılında tahliye edilmişti.

ABD’de tahliye olduktan sonra Türkiye’ye dönen Atilla, 2019 yılının Ekim ayında Borsa İstanbul’un Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Atilla'nın atanması sonrasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk payını Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) satmıştı.

Borsa İstanbul'un sahibi olan EBRD'den devraldığı yüzde 10'luk payı daha sonra Kasım 2020'de 200 milyon dolar bedelle Katar Yatırım Otoritesi'ne satmıştı.