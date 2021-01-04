Hindistan, bir corona aşısının ihracını durdurdu

Corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadelede önemli bir konumda yer alan ve dünyadaki en büyük aşı üreticileri arasında bulunan Hindistan Serum Enstitüsü'nün ürettiği aşıları ihraç etmesi durduruldu.

Hindistan hükümeti, kullanımına onay verdiği Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü'nün bir süre boyunca başka ülkelere aşı ihracını geçici süreyle yasakladı.

“YALNIZCA HÜKÜMETE AŞI VEREBİLİYORUZ”

Hindistan Serum Enstitüsü İcra Kurulu Başkanı Adar Poonawalla yaptığı basın açıklamasında, Hindistan'ın Oxford – AstraZeneca aşılarının ihracını yasakladığını belirterek, “Şu anda yalnızca Hindistan hükümetine aşı verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Poonawalla, bu durumun, yoksul ülkelerin aşıları elde etmesi için birkaç ay beklemesi anlamına geldiğini belirterek, bu kararın ise Hindistan'daki savunmasız nüfusun korunmasını sağlamak ve istiflemeyi önlemek için verildiğine dikkat çekti. Poonawalla, Serum Enstitüsü'nün Hindistan ile yazılı bir anlaşması bulunmamasına rağmen Hindistan'a öncelik verildiğini ve yaklaşık 50 milyon dozluk stoklarının çoğunu Hindistan'ın alacağını bildirdi.

YERLİ AŞININ ACİL KULLANIMI ONAYLANDI

Serum Enstitüsü’nün Covid-19 Aşısı Küresel Erişim Programı (COVAX) ile Oxford-AstraZeneca aşısı için 300 ila 400 milyon dozluk büyük bir sözleşme imzalama sürecinde olduğunu aktaran Poonawalla, bu anlaşmanın ABD’li Novavax şirketinin geliştirdiği aşının 100 milyon dozluk siparişinin dışında olduğunu belirtti. Poonawalla, anlaşmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını ifade etti.

Öte yandan Hindistan, Oxford-AstraZeneca'nın ardından bugün de Bharat Biotech’in geliştirdiği yerli Covid-19 aşısının acil kullanımını onayladı.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 10 milyon 324 bin 631'e, hayatını kaybeden sayısı ise 149 bin 471'e yükseldi. (İHA)

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