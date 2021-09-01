Hindistan’da gizemli hastalık paniği

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletindeki bazı bölgelerde yüksek ateş ve terleme belirtileri gösteren 50 çocuk hayatını kaybetti. Ülkenin farklı eyaletlerinde de görülmeye başlanan 'gizemli hastalık' en çok çocukları etkiliyor.

Sozcu.com.tr

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Corona virüs pandemisinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan, bu kez daha çok çocuklarda görülen ‘gizemli hastalık’ paniğini yaşıyor. Ülkenin kuzeyinde yer alan ve en kalabalık nüfusa sahip eyaleti olan Uttar Pradeş’te bugüne kadar 50’den fazla çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastaneye kaldırılan çocuklarda, yüksek ateş ve aşırı terleme belirtileri görüldüğü bildirildi. Hastalıktan etkilenenlerin çoğu eklem ağrıları, baş ağrısı, mide bulantısı ve aşırı susuzluk gibi semptomlarla karşılaştıklarını açıkladı.

Bazı vakalarda vücudun farklı yerlerinde kızarıklıklara da rastlanabileceği bildirildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce çocuğun hastaneye kaldırıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Hindistan, corona virüs mücadelesinde rahat bir nefes almaya hazırlanırken, ortaya çıkan ‘gizemli hastalık’ ülke basınında da büyük yankı buldu. Halk, yeni bir pandemi korkusu yaşıyor…

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