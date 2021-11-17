Hulusi Akar’ın S-300 önerisine ABD’den yanıt geldi: Aynı şey değil

Milli Savunma Bakanı Akar'ın, "S-400 bir savunma silah sistemi olup S-300, NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır" sözlerine Washington'dan yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Aynı şey değil" yorumunu yaparak krizin devam edeceğinin sinyalini verdi.

Sozcu.com.tr

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ABD ile Türkiye arasında S-400 krizi gerilim yaratmaya devam ederken önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400 ve S-300 ile ilgili açıklamalarına Washington yönetiminden yanıt geldi.

Hulusi Akar önceki gün, “Tedarik prensiplerimize uygun olan S-400 sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017 tarihinde imzalanmıştır. S-400 bir savunma sistemi olup, S-300, NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır, kullanılabilir” açıklamasını yapmıştı.

Fakat Yunan basınına konuşan ABD’li yetkililer Akar’ın bu önerisinin bir karşılık bulmadığını söyledi. Yunan medyası ERT ve Hellas Journal’ın sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, S-400 krizinde S-300 modelinin uygulanmasının mantıklı olmadığını söyledi.



“ONLAR YILLAR ÖNCE SATIN ALDI”

Girit’te konuşlanan Yunanistan’a ait S-300’lerle Türkiye’nin S-400 satın almasının aynı şey olmadığını açıklayan yetkili, “CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yasası 2 Ağustos 2017’de yürürlüğe girdi ve o dönemden itibaren Rusya savunma endüstrisinden yapılan bütün satın almaları kapsıyor. Bunun ışığında S-300’ler CAATSA kapsamında değil. Türkiye, CAATSA’nın yürürlüğe girmesinden itibaren Rus savunma sistemleri satın alan tek NATO üyesi ülke. Diğer bazı NATO müttefiklerinde eski nesil Rus silah ve ekipmanlar bulunuyor ve bunlar CAATSA’dan yıllar önce satın alınmış silahlar” dedi.

Yetkili, “Bu NATO müttefikleri bu savunma sistemlerine olan bağlılıkları konusunda ilerleme kaydettiklerini açıkladı. Biz Türkiye’den bütün seviyelerde Rusya’dan S-400 sistemi almaması çağrısını ve başka Rus askeri ekipmanı satın almaması çağrımızı yineliyoruz” dedi.

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