İki doz aşı olup coronaya yakalanan gençler konuştu: Bir ay sürdü

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Business Insider, iki doz aşı olmalarına rağmen Covid-19’a yakalanan insanlarla konuştu. Genç olmalarına ve iki doz aşı yaptırmalarına rağmen Covid-19’a yakalananlar yaşadıklarını en ince detayına kadar anlattı.

ABD’de bulunan Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezleri’nin Mayıs ayında hazırladığı raporda, aşı olanlar arasında corona virüsüne yakalanma oranının yüzde 0.01 olsa da mümkün olduğunu hatırlatan Business Insider, Delta varyantının ABD’deki baskın virüs olma yolunda ilerlediğini de yazdı. Medya kuruluşu, Delta varyantının daha baskın olduğunun altını çizerken, aşı olanların Covid-19’u daha hafif atlattığını yazdı.

GENÇ MÜZİSYEN: KONUŞMAMI TOPARLAYAMADIM

Business Insider, San Francisco’da yaşayan ve Nisan ayının ortasında Pfizer/BioNTech aşılarını olan 32 yaşındaki müzisyen Sam Reider ile konuştu. Reider, hastalığının bütün evrelerini açıkça paylaştı. Haziran ayının ortasında bir müzik eğitimine gittiğini ve orada Covid-19’un bulaştığını söyledi.

Reider, “İlk semptomlar yorgunluk ve baş ağrısıydı. Sanki çok uzun saatler uçakta uçmuşum da uçak tutmuş gibiydi. Fakat kısa bir süre sonra nefes darlığı yaşamaya başladım. Bu semptomlar Covid-19 testim pozitif çıktıktan sonraki iki hafta boyunca devam etti. Yaptığım her şey çok zordu. Bunda hareket etmek de telefonla konuşmak da” dedi. Genç müzisyen, “İnsanlarla konuştuğumda cümlenin sonunu getiremiyordum ve bir süre nefesimi toparlamak zorunda kalıyordum. Ayrıca tat alma ve koku duyularımı da yitirdim” dedi.

Tat alma ve koku duyularının semptomların başlamasından bir ay sonra ancak geri geldiğini söyleyen Reider, en ağır semptomun ise yorgunluk olduğunu söyledi. Genç müzisyen yaşadıklarını, “Hiçbir sebep yokken kendimi yere yatmak isterken buluyordum. O kadar yorgundum ki yerimden kıpırdayamıyordum” dedi. Reider, Temmuz ayının başından itibaren iyileşmeye başladığını ve gündelik yaşantısına geri döndüğünü söyledi.

Reider, “İki doz aşı olmama rağmen corona virüsüne yakalanmam çok travmatik. Aşı olduktan sonra kendime çok güvenli bir şekilde dışarı çıkıyordum ve bir anda hastalandım. Bu çok üzücü. Zatürre ya da ağır grip olduğum zamanlardaki kadar kötü değildi ama” ifadesini kullandı.

“NEYSE Kİ AİLEME BULAŞMADI”

Business Insider’ın görüştüğü bir diğer kişi ise New Jersey’de yaşayan 30 yaşındaki Ryan Forrest oldu… Johnson & Johnson’ın geliştirdiği tek dozluk corona virüsü aşısını Mart ayının sonunda olan Forrest, 1 Temmuz’da katıldığı ve kapalı bir ortamda düzenlenen düğünde corona virüsüne yakalandığını söyledi.

Forrest, 150 kişinin katıldığı etkinlikte hastalandığını vurgularken, “5 Temmuz’da uyandım ve etraf biraz sisli geliyordu. Ateşim çok yüksekti ve terleyerek uyandım. Ertesi gün corona virüsü testi yaptırdım ve pozitif çıktı. Fakat o sıralarda vücut ağrılarından bütün bedenim titriyor ve kasılıyordu. Aynı zamanda burnum da akıyordu” dedi.

Forrest, “İki semptomdan fazlasını aynı anda yaşamadım. Burnum akıyordu fakat daha sonra tıkandı. Daha sonra başım ağrımaya başladı ve bütün vücudumda ağrılar meydana geldi. En sonunda da kuru öksürük meydana geldi. En kalıcı semptom ise koku duyusunu yitirmek oldu. Tat alma duygumu yitirmedim” ifadesini kullandı. Bütün semptomların iki hafta içerisinde sona erdiğini dile getiren Forrest, “Neyse ki aşı olmuştum çünkü corona testi olmadan önce ailemle 1.5 saat aynı araçtaydık ve onlara hastalık bulaşmadı” dedi.