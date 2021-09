İngiltere ve Fransa arasındaki göçmen krizi giderek kızışıyor

Fransa hükümeti, İngiltere hükümetinin Manş Denizi'ni aşarak ülkeye gelen sığınmacıların Fransa'ya gönderilmesini planladığını açıklaması üzerine İngiltere'yi "şantaj yapmakla" suçladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Fransa, herhangi bir mali şantajı kabul etmeyecektir" dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Fransa ile İngiltere arasındaki kanal üzerinden sığınmacı geçişlerini durdurmak için İngiltere sularına giren göçmen teknelerini geri çevirme planlarını onaylayarak, İngiliz Sınır Kuvvetleri’nden İngiliz sularında “geri itme taktikleri” kullanmayı araştırmasını istedi.

Patel’in, İngiltere’ye gelen sığınmacıların Fransa’ya gönderilmesini istemesi üzerine Fransa, İngiltere’nin göçmenleri geri çevirme planlarını “şantaj” olarak nitelendirerek, İngiltere’nin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı basın açıklamasında, İngiltere’nin savunmasız insanların teknelerini geri çevirme planlarının kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Darmanin, Bakan Patel’i uluslararası deniz hukukunu ihlal etmekle suçlayarak, “Fransa, denizcilik yasasını ihlal eden hiçbir uygulamayı veya herhangi bir mali şantajı kabul etmeyecektir” ifadelerini kullandı. Tekneleri Fransız kıyılarına geri döndürmenin tehlikeli olacağına dikkat çeken Darmanin, “Denizde insan hayatının korunması, milliyet, statü ve göçmenlik politikasına ilişkin hususlara göre daha önceliklidir” dedi.

İngiliz basını, Sınır Kuvvetleri’nin “geri itme taktikleri” konusunda eğitim gördüğünü kaydetti

İngiltere basınında yer alan haberlerde ise, Sınır Kuvvetleri personelinin birkaç aydır “geri itme taktikleri” konusunda eğitim gördüğü ve şu anda bunun son aşamalarında olduğu belirtilirken, geri döndürme taktiklerinin, daha sağlam ve daha büyük göçmen tekneleri için yalnızca çok sınırlı koşullarda ve güvenli olduğu düşünüldüğü takdirde kullanılacağı aktarıldı.

İngiltere’nin faaliyetleri “uluslararası ve iç hukuka uygun”

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, hükümetin göçmenlerin kanaldan geçişleriyle başa çıkmak için “bir dizi güvenli ve yasal seçenek” aradığını ve İngiltere’nin faaliyetlerinin “uluslararası ve iç hukuka uygun” olduğunu ifade edildi. Yapılan açıklamada, devam eden müdahalenin bir parçası olarak, Sınır Kuvvetleri’nin küçük tekneleri durdurmanın yollarını bulmak için bir dizi güvenli ve yasal seçeneği bulmaya çalıştığı aktarıldı.

PAZARTESİ GÜNÜ 785 KİŞİ İNGİLTERE’YE GEÇTİ

İngiltere Göçmenlik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü 785 kişinin yasa dışı yollarla Manş Denizi’ni aşarak İngiltere’ye ulaştığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa`nın pazartesi günü 378 kişinin İngiltere’ye ulaşmasını engellediğini aktardı. Daha önce kanalı başarıyla geçenlerin rekor sayısı ise 21 Ağustos’ta 828 kişi olarak kaydedilmişti.

PATEL VE DARMAIN BİR ARAYA GELDİ

Son birkaç gün içinde İngiltere’ye yüzlerce göçmenin gelmesinin ardından Patel ve Darmanin, Londra’daki Lancaster House’da geçişler hakkında görüştü. Patel, görüşmelerin “yapıcı” olduğunu belirtti. Fakat İngiliz merkezli The Times gazetesinde yer alan haberlerde, Darmanin’in “tekliflerin ilişkilere zarar vereceğini ve işbirliği üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını açıkça belirttiğini” ileri sürüldü. The Times, Darmanin’in İngiltere’nin her 2 ülkeden polis ve sınır kuvvetleri görevlilerinden ortak bir güç oluşturma talebini reddettiğine de değindi.

Öte yandan daha önce bir G7 İçişleri Bakanı toplantısında Bakan Patel, Darmanin’e yasadışı geçişleri durdurmanın İngiliz halkı için “mutlak bir öncelik” olduğunu söylemişti. Bu yılın başlarında Fransa ve İngiltere, Fransız sahillerinde devriye gezen polis sayısını ikiye katlamayı kabul etmişti. İngiltere, bunun için 54 milyon sterlin destek sağlayacağını belirtmişti.