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İngiltere’de corona 290 can daha aldı

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 290 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 122 bin 705'e yükseldi.

Güncellenme: 21:58, 27/02/2021
HaberlerDünya
İngiltere’de corona 290 can daha aldı

İngiltere’de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 240 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 122 bin 705’e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 7 bin 434 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 170 bin 519’a yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre toplamda 19,6 milyon insanın Covid-19’a karşı aşılandığı belirtildi.

BAZI BÖLGELERDE VAKA SAYISI HALA YÜKSEK

İngiltere hükümetinin sağlık alanında Baş Danışman Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam, ülke genelinde enfeksiyon oranlarının düşmesine rağmen belirli bölgelerde görülen mutasyonlu virüs vaka sayısının yüksek olduğunu söyledi.

Profesör Van-Tam, İngiltere’nin doğu ve batı kıyılarında, İskoçya’da, Kuzey İrlanda’da ve Midlands bölgesinde Covid-19 mutasyonlarının yüksek oranda görüldüğünü belirtti. İnsanlara kısıtlama kurallarını erkenden gevşeterek ulusal çabayı mahvetmemeleri konusunda uyarıda bulunan Van-Tam, “savaşın henüz kazanılmadığını” ifade etti.

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