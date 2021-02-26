İngiltere’de coronadan 345 can kaybı…

İngiltere’de corona virüsü (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, corona salgınında 24 saatte 345 kişinin hayatını kaybettiği toplam can kaybının ise 122 bin 415’e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 8 bin 523 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 163 bin 85’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre toplamda 19,1 milyon insanın Covid-19’a karşı aşılandığı belirtildi.

İKİ AŞAMADA AŞI ÖNCELİĞİ YAŞA GÖRE BELİRLENECEK

İngiltere’de Covid-19 aşılama programının ikinci aşamasında bazı meslek gruplarına aşı önceliği tanınmayacağı ve önceliğin yaşa göre belirleneceği açıklandı.

Polis ve öğretmen gibi meslek grupları için aşı önceliği verilmesi önerisini reddeden Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi, işe dayalı önceliğin daha karmaşık olacağını ve programı yavaşlatabileceğini söyledi.

Öte yandan İngiltere’de Nisan ayında 50 yaş ve üzerindeki kişilerin aşılamasının tamamlanması hedeflenirken Temmuz ayı sonrasında ise daha genç yaş gruplarına aşılamanın başlaması planlanıyor.

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