İngiltere’de Türklere ırkçı saldırı

İngiltere’nin Sunderland eyaletinde bulunan Türk berberler son günlerde kabusu yaşıyor… Sunderland’ın şehir merkezinde bulunan Türk berbercilerinin işletmelerinin üzerine ırkçı tehdit mesajları yazıldı.

Holmeside’daki Speedy Türk Berberi, Fawcett Caddesi’ndeki Oscar Super Cutz, Borough Road’daki Jimmy’s Barber Shop ve Sea Road’daki Magic Scissors’taki mağazaların kapılarının üzerine İngilizce tehdit mesjaları yazıldı.

Yazılı mesajda “Dükkanınızı terk edin, insanlar için sorun sizsiniz” ifadesi yer aldı. Speedy Türk Berberi’nin sahibi Speedy lakaplı berber, bu saldırıdan dolayı çok üzgün olduğunu ve utandığını söylerken, “Bu benim başıma daha önce de geldi. Benim kimseyle bir derdim yok, herkesle iyi anlaşıyorum, böyle görülmek can sıkıcı. Evden çıkmak bile istemiyorum” dedi. Speedy, birçok müşterisinin ve komşusunun destek verdiğini ve telefonla aradığını söyledi.

Sokağa çıkma yasakları dolayısıyla geçici olarak kapatılan dükkanlara saldırının 28 Ocak Perşembe ve 29 Ocak Cuma gecesinde yaşandığını duyurdu.

Northumbria Polis Komiseri Kim McGuinness, “Bu çok kötü bir olay. Vandallık, ırkçılıkla birleşince kesinlikle kabul edilemez. Olayı aydınlatmak için çalışmalarımız sürüyor. Azınlıklara nefret suçu işlenmesine izin vermeyiz” dedi.