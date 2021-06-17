İran: Viyana görüşmelerinde ilerleme kaydettik

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4+1 ülkeleri arasındaki (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) İran ile 2015 yılındaki Ortak Kapsamlı Eylem Planı’na (JCPOA) geri dönüş müzakereleri devam ediyor.

Viyana müzakerelerinde İran heyetine başkanlık yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakç görüşmelere ilişkin basına verdiği demeçte, görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, bazı temel konularda müzakerenin devam ettiğini aktardı.

Erakçi, “Anlaşmaya taraf olan ülkeler anlaşmaya yeniden dönme konusunda zor bir karar almalı. Elbette İran anlaşmada kalarak bu zor kararı almıştı” dedi.

“HEYETİMİZ İÇ SİYASETE KARIŞMADAN GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduklarını kaydeden Erakçi, “Elbette bazı temel konular çözülmeyi bekliyor ve bu konularda müzakere ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Viyana görüşmelerini etkilemediğini belirten Erakçi, “Seçimlerin Viyana müzakereleri üzerinde bir etkisi yok. Heyetimiz iç siyasete karışmadan görüşmelerini sürdürüyor. Eğer bir anlaşma olursa İran tarafı bunu kabul edecektir. Aksi durumda ne şu anki hükümet ne de yeni kurulacak hükümet anlaşmayı kabul etmeyecektir” dedi.