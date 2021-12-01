İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle yargılanmıştı, Cumhurbaşkanı adayı oldu

Fransa'da İslam karşıtı açıklamaları ve göçmenlere yönelik tutumu nedeniyle eleştirilen talk-show sunucusu ve yorumcu Éric Zemmour, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı. Zemmour, gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a göç, İslam ve Avrupa Birliği konularında da meydan okudu.

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Fransız aşırı sağcı gazeteci ve talk show sunucusu Eric Zemmour, 2022'nin nisan ayında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olduğunu açıkladı.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, göçmen karşıtı radikal açıklamalarıyla ve İslam karşıtı yorumlarıyla seçimde Macron’a karşı önde gelen aday olmak için Fransız aşırı sağının bayraktarı olarak Marine Le Pen’i devirmeye çalışıyor. Zemmour, adaylığını duyurduğu açıklamada “Fransa’nın dünya sahnesindeki yerini yeniden sağlayacağını” söyledi.

MACRON KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Müslümanlara yönelik sert yorumları ile aşırı sağcıları hedef alan Zemmour’un bu söylemleri karşısında hali hazırda Cumhurbaşkanı olan Macron da politikalarını gözden geçirmeye başladı. Wall Street Journal’ın haberine göre, Macron, karşılığında bazı camilerin kapatılması ve imamların nasıl seçildiğinin gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere aşırılıkçılığa karşı koymayı amaçlayan bir dizi politikayla yanıt verdi.

Zemmour, Ekim ayında yapılan anketlerde, aşırı sağcı Le Pen’i geride bırakarak yükseldi. Ancak son haftalarda ivme kaybetti. Ifop tarafından geçen hafta yayınlanan bir ankete göre, Zemmour, 10 Nisan’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 14’ünü alması bekleniyor. Ankete göre, Le Pen yüzde 19 ve Macron yüzde 25 oranında oy alacak.

MACRON ANKETLERDE ÖNDE

Anketler, Macron’un Fransız halkının yarısından daha azının desteğine sahip olduğunu gösterse de, ona rakip olabilecek düzeyde bir aday çıkmadığına da dikkat çekiyor. Anketler, Macron’un seçimin ikinci turunda Zemmour, Le Pen ve AB’nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier gibi yarışan diğer adayları ucu ucuna geçerek cumhurbaşkanlığını yeniden ilan edeceğini gösteriyor.

Tartışmalı aşırı sağcı aday Zemmour, son haftalarda medyada ilginç davranışlarıyla gündem olmuştu. Zemmour, hafta sonu kendisini protesto eden bir kişiye orta parmağını gösterirken fotoğraflanmıştı.

Zemmour, Eylül 2019’da bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 3 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, programda Müslümanlara İslam ve Fransa arasında bir seçim yapması gerektiğini, banliyölerde başörtülü Müslüman kadınların Fransa’da İslam hakimiyeti kurmak istediğini ileri süren Zemmour’un bu açıklamalarının ayrımcılık içerdiğine hükmetmişti.

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