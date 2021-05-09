İsrail’in şiddeti bitmiyor: 53 kişi yaralandı

İsrail’in yıllardır bitmek bilmeyen zulmü yeni bir boyuta taşındı… Önceki gün 205 Filistinliyi yaralayan İsrail güçleri yine sert müdahalede bulundu.

İsrail güçleri, bugün de şiddetini sürdürdü. İsrail askerleri, Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. Kudüs'te dün ve bugün yaşanan olaylar Gazze'de protesto edildi. Gazze'de yaşayan Filistinliler, İsrail güçlerinin Kudüs'teki müdahalesine karşı bir araya geldi. Filistin bayrağı taşıyan Filistinliler, İsrail karşıtı sloganlar attı. İsrail askerleri, Gazzelilere de müdahale etti.

YARALILAR PLASTİK MERMİ İLE VURULMUŞ

Binlerce Filistinli, Kadir Gecesi nedeniyle geldikleri Mescid-i Aksa’da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı’nda toplandı. İsrail güçleri, Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

Filistin Kızılayı, Kudüs'te İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 53 kişinin yaralandığını, yaralılardan 6'sının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaralıların çoğunun plastik mermi ile vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, çok sayıda yaralı olmasına rağmen ambulansların Şam Kapısı'na yaklaşmasına izin verilmediği de belirtildi.

İSRAİL SES BOMBASI İLE SALDIRMIŞTI

İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapmış, Filistinlilere ses bombaları ile saldırmıştı.

Olayda en az 205 Filistinli yaralanmıştı. İsrail’in orantısız güç kullanması, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

TÜRKİYE AYAĞA KALKTI

İsrail’in şiddeti sonrasında Türkiye’den tepki sesleri yükseldi.

İşte İsrail’in saldırılarına Türkiye’den yanıt:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize, İsrail polisinin gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu insanlık dışı olay karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Hiç vakit kaybetmeksizin, Cuma gününe, Ramazan ayına, Kudüs şehrine ve Mescid-i Aksa’ya aynı anda saldıran işgalcilere, bir an evvel hak ettikleri karşılık misliyle verilmelidir.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Mescid-i Aksa’ya İsrail güvenlik güçleri tarafından ibadet sırasında yapılan saldırıda yaralanan tüm Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.

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