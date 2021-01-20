İtalya Başbakanı Conte Senato’dan güven oyu aldı

İtalya Başbakanı Conte dün yapılan oylamada mutlak çoğunluğu sağlayamadı, bu da azınlık hükümetinin salgının yarattığı olağanüstü koşullarda politikalarını parlamentodan geçirebilmek için mücadele etmesi gerekeceğini gösteriyor.

İtalya’nın eski başbakanlarından Matteo Renzi, Italia Viva partisini hükümetten çekerek iktidardaki koalisyonun parlamentoda çoğunluğu kaybetmesine neden olmuş ve ülkede siyasi bir krize yol açmıştı.

Conte’nin hükümeti, 321 koltuklu Senato’da dün yapılan oylamayı 140’a karşı 156 oyla kazandı. Senatörlerden 16’sı çekimser kaldı. Conte’nin hükümeti Pazartesi günü parlamentonun alt kanadındaki oylamayı 259’a karşı 321 oyla kazanmıştı.

‘KAYBEDECEK BİR DAKİKA BİLE YOK’



Oylamadan sonra istifa edebileceği yönündeki spekülasyonların önüne geçmek isteyen Conte, parlamentodaki desteğini artırmaya çalışacağını söyledi. Conte aynı zamanda, ülkenin sağlık ve ekonomi krizleriyle mücadeleye odaklanacağına söz verdi.

Conte Twitter’da yaptığı açıklamada “İtalya’nın kaybedecek bir dakikası bile yok” dedi.