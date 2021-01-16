İtalya’da restoranlardan sivil itaatsizlik… Kapılarını müşterilere açtılar

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır müşteri kabul edemeyen restoran sahipleri, ekonomik olarak zor durumda olduklarını belirterek 15 Ocak’tan itibaren sivil itaatsizlik eylemine başladı.

Sosyal medyada örgütlenen sivil itaatsizlik hareketine 48 farklı şehirde binlerce işletme katıldı. İçişleri Bakanlığı eylem nedeniyle kontrollerin sayısını artırdı ve eyleme katılacak olan müşterilerin de cezaya tabi tutulacağını duyurdu.

REZERVASYON İÇİN SIRAYA GİRDİLER



Monza kentinde daha önce eyleme katılarak restoranını açacağını duyuran Aldo Rotunno, iki gün içinde 50’yi aşkın rezervasyon isteği aldığını söyledi.

Gün içinde güvenlik güçlerinin iki kez dükkanına gelerek kontrol yaptığını ve olası cezalar hakkında uyardığını belirten Rotunno, “Diğer katılımcılar da tek tek vazgeçti. Hem tek başımıza kaldığımız için hem de müşterilerimizi sıkıntıya sokmamak için eyleme katılmaktan son anda vazgeçtik” şeklinde konuştu.

‘EN FAZLA 3 AY DAYANABİLİRİZ’



Devletten son 3 ay içinde 2 bin euro yardım aldığını belirten işletmeci, söz konusu miktarın restoranın bir aylık elektrik faturasını karşılamadığını söyledi. Rotunno, işlerin bu şekilde devam etmesi halinde ekonomik olarak en fazla 3 ay dayanabileceklerini ifade etti.

4 BİN EURO CEZA



‘Kibar protesto’ olarak da aılan eyleme katılan restoran sahipleri, dükkanlarını açarak masalara müşteri alsa da eylemin sembolik düzeyde kalması amacıyla yemek servisi yapmayacaklarını duyurmuştu ancak sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre açılan bazı restoranlarda yemek servisi oldu.

Restoranlarda müşterilerin kontrol yapmaya gelen polis ekiplerine tepki gösterdiği görüldü. Eyleme katılan işletmelere 4 bin euro’ya kadar ceza kesildi.

SALVİNİ’YE TRUMP BENZETMESİ



Aşırıcı sağcı Kuzey Ligi partisi lideri Matteo Salvini, sivil itaatsizlik hareketine destek verdi. Ekonomi Bakan Yardımcısı Alessia Morani, sosyal medya üzerinden canlı yayında hareketin öncüleriyle buluşan Salvini’yi ABD Başkanı Donald Trump’a benzetti. Morani, “Eski İçişleri Bakanı, zor durumda olan insanların acısını kullanarak kuralları ihlal etmeye kışkırtıyor” ifadesini kullandı.

20 MİLYAR EURO DESTEK FONU



İtalya hükümeti, Covid-19 salgını nedeniyle işletmeler için 20 milyar euro (yaklaşık 180 milyar TL) destek fonu ayırdı. Restoran sahipleri, bir önceki yıldaki gelirleri oranında ekonomik destek alabilecek. Bölgesel bazda kısıtlamaların uygulandığı İtalya’da restoranların akşam 22’ye kadar paket servis şeklinde çalışmasına izin veriliyor.