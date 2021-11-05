Japonya’da idam mahkumlarından hükümete dava: Saatler önce bildiriyorlar

Japonya’da idam cezasına çarptırılan 2 mahkum, infaz anının yalnızca birkaç saat önce mahkumlara haber verilmesinin insan haklarına aykırı olduğunu belirterek hükümete tazminat davası açtı.

Sozcu.com.tr

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İdam cezasına çarptırılan 2 kişi, ülkede yürürlükte olan infazdan yalnızca birkaç saat önce mahkuma haber verme uygulamasını yargıya taşıdı. “İnsanlık dışı” olarak tarif ettikleri ve değiştirilmesini istedikleri uygulama için Osaka kentindeki bir bölge mahkemesine başvuran mahkumların hükümetten 193 bin dolar tutarında tazminat istediği öğrenildi.

‘HER GÜN SON GÜN GİBİ’



Mahkumların avukatlığını üstlenen Yutaka Ueda ise davaya konu uygulamanın evrensel insan haklarına aykırı olduğunun altını çizerek, “İdam cezasına çarptırılan mahkumlar her sabah o günün son günleri olacağı endişesiyle yaşıyor. Bu son derece insanlık dışı ve strese neden olan bir durum. Japonya’nın bu konuda uluslararası toplumun gerisinde kaldığını görmek üzücü” ifadelerini kullandı.

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